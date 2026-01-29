У Дружківській громаді росте кількість багатоповерхівок, які залишаються без опалення: в чому причина

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Кількість багатоповерхівок у Дружківській громаді, які залишаються без тепла, продовжує рости. На погіршення ситуацію вплинули російські удари по теплотрасах, а також перепади температури. Чи можна з цим щось зробити — розповідаємо далі.

Про ситуацію з теплопостачанням розповів голова Дружківської МВА Андрій Панков.

За його словами, внаслідок російських обстрілів зазнали пошкоджень магістральні та внутрішньоквартальні теплотраси. Ситуацію також ускладнюють перепади температури — окремі ділянки мереж почали розморожуватися — це призвело до прориві.

“У зруйнованих та покинутих квартирах батареї, прихоплені морозом, почали відтавати й масово виходити з ладу. Наразі без опалення залишаються декілька багатоквартирних будинків, і, на жаль, за минулу ніч їх кількість зросла”, — каже Панков.

Він уточнив, що ситуацію ускладнює також обмежена кількість комунальників, які нині працюють у місті. Ці люди фізично виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Ключовою умовою стабілізації ситуації, на думку влади Дружківки, стане безперешкодний доступ аварійних та слюсарних бригад до квартир. Так, місцевих закликають:

не втручатися самостійно в роботу системи опалення;

у жодному разі не зливати воду з внутрішньобудинкових мереж;

терміново повідомити сусідів, які тимчасово виїхали з міста, та допомогти організувати доступ фахівців до їхніх помешкань.

“Ми координуємо всі наявні ресурси, працюємо в посиленому режимі та робимо все можливе, аби мінімізувати наслідки цієї надзвичайної ситуації. Водночас сьогодні нам критично важлива консолідація зусиль усіх мешканців.

За прогнозами, вже за кілька днів очікується повернення морозів. Якщо не локалізувати пориви зараз, наслідки можуть бути значно масштабнішими”, — резюмував очільник ВА.

