Банери у Дружківці, січень 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкають близько 14,3 тисячі цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду. Там досі залишаються діти.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися під час брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його інформацією, нині у Дружківській громаді залишаються мешкати близько 16 тисяч цивільних, з яких 14,3 тисячі — у самому місті. Темпи евакуації на тлі погіршення безпекової ситуації високі — за останній тиждень громаду покинули 3,2 тисячі людей.

Із серпня 2025-го у місті триває обов’язкова евакуація родин із дітьми, однак вивезти всіх поки не вдалося. На 4 лютого у Дружківці залишаються 108 неповнолітніх.

Раніше голова Дружківської МВА Андрій Панков розповідав, що внаслідок російських обстрілів у місті росте кількість багатоповерхівок, які залишаються без тепла.

Окупанти пошкодили агістральні та внутрішньоквартальні теплотраси. Ситуацію також ускладнюють перепади температури — окремі ділянки мереж почали розморожуватися — це призвело до прориві.

Також 1 лютого стало відомо, що ПриватБанк припиняє роботу свого відділення у Дружківці. Рішення пояснюють погіршенням безпекової ситуації в місті та загрозою для працівників і клієнтів.

Нагадаємо, як живе прифронтова Дружківка взимку 2026-го журналісти Вільного Радіо показували в окремому репортажі.