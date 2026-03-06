Дружківка частково залишилася без тепла через обстріли, жителів закликають виїздити

Наслідки російської атаки на Дружківку 2 березня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

7 мікрорайон Дружківки залишився без теплопостачання через руйнацію критичних об’єктів. Місцева влада стверджує, що російські загарбники цілеспрямовано знищують інфраструктуру міста. Термінів відновлення зруйнованих об’єктів не називають, натомість закликають жителів громади евакуюватися.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

“У результаті цілеспрямованих обстрілів з боку російських окупаційних військ було зруйновано об’єкти критичної інфраструктури. Унаслідок цього 7 мікрорайон міста залишився без теплопостачання”, — йдеться у повідомленні міської військової адміністрації.

Там закликали мешканців врахувати ці обставини та прийняти “зважене рішення” щодо перебування на території громади. Вона, уточнюють у Дружківській міській ВА, стає дедалі небезпечною для життя.

Що відомо про ситуацію в Дружківці на початок 2026 року

2026 рік Дружківка зустріла з примусовою евакуацію сімей з дітьми, яка там триває з серпня минулого року. Станом на січень безпосередньо в місті залишалися близько 19,6 тис. людей, по громаді — 21,6 тисячі. Частина мешканців відмовлялася від евакуації через невпевненість у подальшій підтримці від держави, а також через складнощі з пошуком житла.

Від жовтня 2025 року місто входить у зону “довгої” комендантської години, а від грудня — там призупинили рух громадського транспорту.

На початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі (на понад 5 тис. менше, ніж місяцем раніше) цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.

У місті поступово призупиняють роботу цивільні об’єкти: 1 лютого з Дружківки пішов ПриватБанк, а 3 березня — Ощадбанк.