Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

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29-річному мешканцю Донецької області повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, він обіцяв дружині полоненого військовослужбовця “посприяти” його поверненню з полону за гроші, хоч насправді не мав можливостей вплинути на ситуацію. Свої послуги він оцінив у понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у жовтні 2024 року підозрюваний познайомився з жінкою, чоловік якої перебував у полоні держави-агресора. Довідавшись про її прагнення повернути чоловіка додому, він вирішив скористатися ситуацією та заволодіти її грошима.

Чоловік запевнив потерпілу, що має зв’язки серед впливових людей, здатних за гроші включити військовополоненого до списку на обмін. Для переконливості він попросив надіслати копії документів, які підтверджують факт полону. У телефонних розмовах та листуванні підозрюваний регулярно повідомляв, що питання “майже вирішене” і документи от-от підпишуть, продовжуючи наполягати на нових грошових переказах.

Загалом, як стверджують у Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, потерпіла упродовж листопада 2024-го — січня 2025 року перерахувала підозрюваному та пов’язаній із ним людині 422 тисячі 360 гривень.

Після отримання грошей підозрюваний сказав потерпілій, що надалі її справою займатиметься інша людина, після чого виїхав за межі України й припинив спілкування.

Про обман жінка дізналася від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, коли установа повідомила про повернення її чоловіка в рамках офіційного обміну.

“Про обман потерпіла дізналася після отримання повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими про повернення чоловіка в рамках офіційного обміну. Наразі вживаються заходи з розшуку підозрюваного. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли постраждати від протиправних дій підозрюваного”, — повідомили у спеціалізованій прокуратурі.

Максимальне можливе покарання за шахрайство у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), в якому підозрюють фігуранта справи, — вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Збаражі на Тернопільщині 23 червня засудили за шахрайство уродженку Харкова Каріне В: призначили три роки позбавлення волі. За матеріалами справи, засуджена намагалася заволодіти 5 тис. доларів США, обіцяючи вдові полеглого на Донеччині військового посприяти поверненню тіла.