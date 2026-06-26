Повернення тіл в Україну 19 серпня 2025 року. Ілюстративне фото: Коордштаб

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Збаражі на Тернопільщині 23 червня засудили за шахрайство уродженку Харкова Каріне В: призначили три роки позбавлення волі. За матеріалами справи, засуджена намагалася заволодіти 5 тис. доларів США, обіцяючи вдові полеглого на Донеччині військового посприяти поверненню тіла.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігурантки справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Суд встановив, що на початку жовтня 2024 року засуджена запевнила рідних оборонця, який загинув у районі Селидового, що має зв’язки з військовослужбовцями підрозділу “Кракен” Головного управління розвідки. Каріне В. стверджувала, що військові можуть організувати повернення тіла, та назвала свою ціну: три тисячі доларів авансом, ще дві — після повернення останків.

2 жовтня 2024 року вдова передала обвинуваченій аванс — на той момент еквівалент 124 тисяч гривень за курсом НБУ. Втім, через кілька днів засуджена зустрілася з жінкою повторно та, попри попередні домовленості, зажадала решту суми наперед. Вдова відмовила — і Каріне В. пішла ні з чим.

Жодних реальних можливостей для повернення тіла в обвинуваченої не було, і жодних дій вона не вживала — що визнала сама під час суду. Повернути три тисячі доларів засуджена не змогла, пославшись на скрутне матеріальне становище.

Каріне В. визнали винною в закінченому замаху на шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, і призначили три роки позбавлення волі. Також суд зобов’язав її повернути потерпілій три тисячі доларів. Вирок набере законної сили через 30 днів — до того часу засуджена може подати апеляцію до Тернопільського апеляційного суду.

Тіло полеглого оборонця, чия вдова стала жертвою шахрайства, вже повернули на підконтрольну територію. У червні 2025 року його поховали.

Нагадаємо, у Чернівцях 16 червня винесли вирок уродженці Сіверська Тетяні Ж, яку звинувачують у фінансуванні зміни конституційного ладу в Україні. Суд вважає, що фігурантка справи, проживаючи в Росії, організовувала збори для російських військових на суму понад 560 тис. грн.