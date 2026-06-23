Російські військові. Ілюстративне фото: з російських джерел

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У Чернівцях 16 червня винесли вирок уродженці Сіверська Тетяні Ж, яку звинувачують у фінансуванні зміни конституційного ладу в Україні. Суд вважає, що фігурантка справи, проживаючи в Росії, організовувала збори для російських військових на суму понад 560 тис. грн.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігурантки оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, від 2013 року Тетяна Ж. фактично проживає на території Росії, а у 2017-му — отримала російське громадянство. Вона була адміністраторкою Telegram-спільноти та вела профіль “ВКонтакті”, через які від 18 січня 2023 року по 13 травня 2025-го організувала щонайменше 15 зборів для військових російської армії.

Зібрані кошти засуджена використовувала на придбання тепловізорів, дронів, тактичного спорядження, медикаментів, автомобілів УАЗ та їхнього ремонту, а також харчів. Все це передавала військовим російських 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, 6-го окремого гвардійського козачого мотострілецького полку імені Матвія Платова та інших підрозділів РФ, що діяли на Сіверському й Лиманському напрямках.

У вироку йдеться, що загальна сума цього фінансування перевищила 1 млн 208 тис. російських рублів, що за курсом НБУ становить понад 560 тис. грн.

Попри те, що фігурантку справи неодноразово викликали до слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області, жінка на жоден виклик не з’явилася. Її оголосили у розшук 5 лютого 2026 року та судили заочно.

Тетяну Ж. визнали винною у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України (ч. 2 ст. 110-2 ККУ) та засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати деякі посади на два роки. Строк покарання відраховуватимуть з дня затримання.

Окрім цього, із засудженої стягнуть 15 559.5 грн за експертизи.

Протягом 30 днів фігурантка справи може подати апеляцію, аби домогтися зміни рішення. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, у Дніпрі 16 червня засудили мешканця прифронтового Добропілля який передавав дані для ударів по українських військових представникові армії країни-агресорки. У суді затриманий не визнав своєї провини, відмовився від показань та в останньому слові просив його відпустити. Втім, суд став на сторону обвинувачення та засудив фігуранта справи до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.