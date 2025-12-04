Мобілізація у т.з. “ДНР”. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

1 грудня у Кам’янському на Дніпропетровщині вирок отримав уродженець Маріуполя Олександр С, який добровільно підписав контракт з російською армією та воював проти ЗСУ на Покровському напрямку. Чоловік здався в полон у Гродівській громаді, його судили за державну зраду.

Відповідний вирок Заводського районного суду міста Кам’янського журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Opendatabot.

Суд встановив, що Олександр С. 12 або 13 січня 2025 року встав на військовий облік РФ, вже 22 січня — прибув до “військкомату ДНР” у тимчасово окупованому Маріуполі, де добровільно вступив до російської армії, підписавши контракт на рік.

27 січня засудженого прийняли на військову службу, а від 28 січня по 24 лютого — він пройшов військову, збройову, тактичну, медичну та топографічну підготовку, а також навчився поводитися зі зброєю. Чоловіка зарахували до одного з підрозділів сухопутних сил Росії на посаду заряджаючого в одному з артилерійських батальйонів.

Втім, вже 3 березня Олександра С. направили до Донецька, аби той за три дні навчився керувати мотоциклом. Після цього, 6 березня, — видали автомат, патрони, бронежилет і каску й наказали переміститися на позиції в селі Прогрес Гродівської громади.

7 березня чоловік прибув до Прогресу, де його разом зі ще одним піхотинцем армії Росії послали захопити позиції ЗСУ в сусідньому населеному пункті. Двоє вирушили на штурм пішки та 9 березня досягли позиції ЗСУ поблизу Єлизаветівки, що також у Гродівській громаді. Українські захисники відкрили вогонь — Олександр С. здався в полон. Подальша доля другого російського штурмовика у матеріалах справи не згадується.

Між завершенням підготовки засудженого та днем, коли він потрапив у полон, минуло 13 діб.

На суді Олександр С. повністю визнав провину та заявив, що діяв добровільно та свідомо. Чоловік зазначив, що вступив до російської армії за власної ініціативи й отримав за підписання контракту 400 тисяч російських рублів. Водночас фігурант зазначив, що не відкривав вогонь по українських військових.

Його визнали винним у державній зраді під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ) та у добровільній участі у збройних формуваннях, створених в окупації (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). За сукупністю вироків призначили покарання: 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також заборонили обіймати деякі посади та займатися деякою діяльністю протягом 15 років після звільнення.

Протягом 30 днів фігурант може оскаржити вирок через апеляцію. Якщо цього не станеться, рішення суду набере законної сили.

Нагадаємо, у Краматорську правоохоронці затримали 35-річну місцеву, яку підозрюють у коригуванні російських обстрілів. За даними СБУ, громадянка працювала продавчинею у крамниці військового спорядження та намагалася випитати потрібну інформацію в оборонців, які заходили до магазину.