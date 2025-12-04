Затримана поряд із контррозвідником. Фото: СБУ

У Краматорську правоохоронці затримали 35-річну місцеву, яку підозрюють у коригуванні російських обстрілів. За даними СБУ, громадянка працювала продавчинею у крамниці військового спорядження та намагалася випитати потрібну інформацію в оборонців, які заходили до магазину.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Для цього фігурантка налагоджувала з ними довірливі стосунки, а потім випитувала “потрібну” інформацію під час побутових розмов. У такий спосіб агентка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська”, — повідомляють у СБУ.

Там стверджують, що фігурантку справи російська ФСБ завербувала дистанційно через її знайомого, який є бойовиком російських сил та воює проти України на Сході.

Затримана збирала інформацію, зокрема, про розташування укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії. Збирала потрібні росіянам дані, зазначили в СБУ, не лише під час розмов, а й під час прогулянок: вона обходила прифронтову територію та позначала координати потрібних об’єктів на гугл-мапах. Далі цю інформацію передавала росіянам.

“Контррозвідники СБУ викрили агентку і затримали її. При обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами”, — додали у відомстві.

Фігурантка перебуває під вартою, їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Максимальне покарання за статтею — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, найближчі 15 років у тюрмі проведе жителька Мирнограда, яка вишукувала інформацію про ЗСУ та передавала її росіянам. Її затримали у березні 2025-го, а згодом засудили.