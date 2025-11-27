Засуджена за держзраду мешканка Мирнограда. Фото: прокуратура Донеччини

Найближчі 15 років у тюрмі проведе жителька Мирнограда, яка вишукувала інформацію про ЗСУ та передавала її росіянам. Її затримали у березні 2025-го, а згодом засудили.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, йдеться про жительку Мирнограду, експрацівницю одного з вугледобувних підприємств. У грудні 2024-го вона листувалася з військовим країни-агресорки та його знайомим — представником військової контррозвідки ФСБ у так званій “ДНР”.

Жінка погодилася збирати інформацію, яка могла б допомогти військам країни-агресорки у просуванні територією Донеччини. Зокрема, засуджена протягом 2 місяців вишукувала позиції ЗСУ у своєму місті, Покровську та на околицях одного із селищ району.

“Крім того, вона зосереджувала увагу на об’єктах цивільної інфраструктури, усвідомлюючи, що вони також можуть стати мішенями для ворожих ударів. Звіти про свої розвідувальні дії надсилала у вигляді текстових повідомленнях”, — кажуть правоохоронці.

Вони уточнили, що жінку затримали у березні 2025-го. Її засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). На вирок жителька Мирнограда чекала під вартою.

Нагадаємо, нині російські війська намагаються зайти на територію Мирноградської громади зі сторони Покровська. Силам оборони вдається стримувати окупантів. У південній частині Мирнограда вже “сіра зона”.