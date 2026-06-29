Чотирьох педагогинь з Донеччини відзначили у фіналі всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2026”

Фіналісти всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2026". Фото: Донецька ОВА

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Чотири педагогині з Донецької області потрапили у фінал всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2026”. Вони — освітянки з Костянтинівки, Великої Новосілки, Селидового та Маріуполя.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Там розповіли, що серед переможниць всеукраїнського конкурсу — Ганна Никитська, вчителька англійської мови Костянтинівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 13. Вона виборола третє місце в номінації “Англійська мова” під час п’ятиденного змагання з фіналістами з усієї країни.

Ганна Кубрак — вчителька математики Великоновосілківського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №2 — здобула почесне звання дипломанта фінального етапу конкурсу. У номінації “Математика” змагалися 473 педагоги з усієї країни. До відбіркового туру пройшли лише 25 найкращих — по одному від кожної області, а у фінальних випробуваннях зустрілися дванадцять найсильніших, зазначили у Донецькій ОВА. Донеччанка увійшла до сімки найкращих вчителів України.

Наталія Змієвська – вчителька історії та правознавства Селидівського ліцею № 1 – ще одна номінантка. Разом із нею фіналісткою стала вчителька початкових класів КЗ “Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47” Ольга Грицай.

Нагадаємо, підлітки з Донецької області стали фіналістам міжнародної програми та показували свої винаходи на виставці Connecticut Invention Convention у США. Серед їхніх розробок — турбіна для водойм, SOS-браслет, багатофункціональна лампа, онлайн-асистент, додаток для вивчення жестових мов, а ще система для ШІ-перевірки на дезінформацію.