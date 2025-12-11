Рассел Бентлі на тимчасово окупованій частині України. Ілюстративне фото: РБК

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До 12 років в’язниці у Росії отримали четверо військових країни-агресорки, яких звинувачують у катуваннях та вбивстві “військового кореспондента” і пропагандиста Рассела Бентлі у Донецьку.

Про вирок повідомили у пресслужбі Південного окружного військового суду Росії.

Рассел Бентлі — уродженець США з Техасу, який дотримується комуністичних поглядів. У 2014 році він прибув до так званої “ДНР” та почав воювати у складі незаконних збройних формувань, зокрема батальйону “Восток”.

Після завершення активної фази бойових дій на Донбасі у 2015 році залишився у Донецьку, прийняв православ’я та почав працювати у російських пропагандистських медіа.

Так, за версією слідства, російські військові Віталій Вансяцький та Андрій Йорданов 8 квітня 2024 року застали Рассела Бентлі, який був кореспондентом пропагандистської агенції Sputnik, за “підготовкою до відеозйомки наслідків ракетного удару”.

Від Бентлі вимагали пред’явити документи й пояснити, чому він перебуває на місці влучання. Американець представився їм кореспондентом, після чого Вансяцький “повідомив командування військової частини про виявлення диверсанта”.

Військові посадили Бентлі до авто, надягнувши на його голову мішок. Далі Вансяцький, Йорданов та ще один військовий Росії, Владислав Агальцев, намагалися отримати від затриманого американця зізнання у причетності до ДРГ, тому били й катували його. Через це чоловік помер.

Щоб приховати смерть, Вансяцький і Агальцев перемістили тіло до багажника машини й підірвали її. Наступного дня Йорданов зі ще одним російським військовим, Володимиром Бажиним, прийшли до місця вибуху й спалили останки Бентлі.

Чотирьох фігурантів справи судили від грудня 2024 року. Через рік, у грудні 2025-го, вони отримали вирок. Його виніс гарнізонний військовий суд в тимчасово окупованому Донецьку.

Найтяжче покарали майора російської армії Віталія Вансяцького та старшого лейтенанта Андрія Йорданова, вони отримали по 12 років у колонії суворого режиму.

Молодший сержант Владислав Агальцев, який брав участь у катуваннях, отримав — 11 років колонії суворого режиму, а Володимир Бажин, який допоміг спалити останки, — півтора року колонії-поселення.

Всіх фігурантів, окрім Бажина, позбавили військових звань, йдеться у повідомленні Південного окружного військового суду Росії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку встановили погруддя рядового російської армії родом із США Майкла Глосса, який загинув у Часовому Ярі. Він воював проти України, аби заробити грошей на подорож Африкою.