Погруддя (ліворуч) та реальне фото Майкла Глосса (праворуч). Колаж від Вільного Радіо

У тимчасово окупованому Донецьку встановили погруддя рядового російської армії родом із США Майкла Глосса, який загинув у Часовому Ярі. Він воював проти України, аби заробити грошей на подорож Африкою.

Про встановлення пам’ятника повідомив “Голова муніципального утворення міський округ Донецьк ДНР” Олексій Кулемзін.

На табличці біля погруддя розмістили напис: “Солдат — це не професія, а покликання. Немає чужої землі для того, хто бореться за справедливість”. На табличці є і текст англійською: “May the heroes be glorified!” (нехай герої будуть прославлені, — ред).

Біля погруддя Глоссу встановили ще одне — воно належить Івану Коковіну, іншому російському військовому, який загинув під час того самого бойового завдання у Часовому Ярі.

Обидва пам’ятники з’явилися у дворі школи №115 у Донецьку, цей заклад освіти у вересні перейменували на честь Глосса та Коковіна. На відкритті були присутні діти з так званої “Юнармії”, російської мілітаризованої організації для дітей та підлітків.

Раніше історію Майкла Глосса розповідали у російському виданні “Важные истории”. Він загинув у квітні 2024 року, на початкових етапах битви за Часів Яр. Проти України воював у 137 рязанському полку Повітряно-десантних військ Росії.

Хлопець писав у своїх соціальних мережах, що “дуже злий” на США та казав, що “насильство є невіддільною частиною політики Америки”. Своїм рідним пояснював, що у Росії він “на роботі” та намагається зібрати грошей на подорож Африкою.

У серпні 2025 року лідер країни-агресорки Володимир Путін нагородив Майкла Глосса “Орденом Мужності”. Нагороду передали матері Майкла, заступниці директора ЦРУ Джуліанн Галліні, через спецпосланця США щодо Росії Стіва Віткоффа. Про це виданню CNN розповіло анонімне джерело.

Нагадаємо, російські кінематографісти хочуть зняти фільм “Згадати всіх. Битва за Часів Яр”. У ньому вони покажуть “звільнення” міста, яке не до кінця окупували. Українській війська досі контролюють частину населеного пункту. Там тривають бої.