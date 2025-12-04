Часів Яр з висоти. Ілюстративне фото: надане 24 ОМБр

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські кінематографісти хочуть зняти фільм “Згадати всіх. Битва за Часів Яр”. У ньому вони покажуть “звільнення” міста, яке не до кінця окупували. Українській війська досі контролюють частину населеного пункту. Там тривають бої.

Про російську стрічку пишуть пропагандистські медіа.

Росіяни хочуть зняти “військовий бойовик” про так зване “звільнення” Часового Яру. Вони заявляють, що битва за місто закінчилася наприкінці липня 2025 року, тож тепер можна знімати фільм.

Автором сценарію виступив чинний командир диверсійно-розвідувальної групи “Родня” Євген Ніколаєв.

“Головним героєм кінокартини стане командир диверсійно-розвідувальної групи який, не вилікувавши до кінця поранення, вмовляє начальство довірити йому бойове завдання”, — йдеться в описі сюжету.

Творці фільму співпрацюють з Міноборони Росії та інтернаціональною бригадою “П’ятнашка”. Саму ж стрічку не зніматимуть у місті — кінематографістам нададуть техніку, інструкторів та полігони. До “масових” сцен залучать курсантів центру військово-спортивної підготовки “Воїн”.

Читати також: “Воїн” замість “Орлятка”: окупанти будують у Маріуполі військовий центр на місці дитячого табору

За задумом окупантів, зйомки розпочнуть навесні 2026 року, а в прокат фільм хочуть випустити до 23 лютого 2027-го.

Зазначимо, що українські війська досі контролюють частину Часового Яру — там вже понад рік триває оборонна операція. В умовах щільної забудови окупантам складно втілити свою перевагу у чисельності.

Історію оборони Часового Яру вже задокументували воїни 24 ОМБр імені короля Данила. Кадри боїв, військових буднів та хроніку знищеного міста можна глянути за цим посиланням.

Нагадаємо, після сповільнення наступу російської армії у вересні та жовтні вони знову активніше тиснули на українських бійців та захопили майже вдвічі більшу територію, ніж у попередні місяці. Найбільше уваги прикуто до Покровська, але загарбники активізувалися й на інших напрямках в області.