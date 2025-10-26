Наслідки російських атак у Донецькій області за 25 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 2,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту зафіксували на Донеччині упродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали п’ятеро людей — четверо загинули, ще одна дістала поранень. Тим часом на фронтах регіону за кількістю штурмів лідирує Покровський відтинок.

Чотири людини загинули, ще одна поранена: 25 жовтня у Донецькій області

Упродовж минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Сіверську, Комишувасі, Малотаранівці, Олексієво-Дружківці, Спасько-Михайлівці.

Загалом росіяни атакували 2 116 разів житлові квартали та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 22 цивільні об’єкти, з яких 16 — житлові будинки.

Так, по Костянтинівці загарбники вдарили бомбами “КАБ-250”, РСЗВ, дронами та артилерією — загинули троє цивільних, ще одна дістала поранень. У місті фіксували руйнування двох багатоповерхівок та 12 приватних домівок.

Також одна людина загинула у Сіверську через влучання артснаряда. Окупанти пошкодили будинок.

У Краматорську росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, а в Дружківці та Олексієво-Дружківці — по одному цивільному авто.

У Малотаранівці ударом БпЛА “Молнія-2” росіяни понівечили підприємство, у Комишувасі FPV-дрон пошкодив приватну оселю.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 384 людей, з яких 150 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни провели 12 атак, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти хотіли вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Середнього, Новоселівки, Зарічного, Торського та в напрямку Дробишевого й Коровій Яру.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби Сили оборони зупинили чотири спроби окупантів просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. На Краматорському напрямку фіксували одне бойове зіткнення — росіяни намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 76 штурмів агресора поблизу Шахового, Володимирівки, Панківки, Маяка, Сухого Яру, Звірового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Красного Лимана, Променя, Балагана, Новопавлівки, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії та Дачного.

На Олександрівському напрямку росіяни провели 21 атаку поблизу Соснівки, Олексіївки, Нововасилівського, Степового, Піддубного, Вербового, Вишневого, Новогригорівки, Павлівки, Злагоди та в напрямку Рибного.

Нагадаємо, Часів Яр продовжує потерпати від щоденних обстрілів. За словами українських військових, будинки в центральній частині міста зруйновані до фундаменту.