Часів Яр. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

Часів Яр продовжує потерпати від щоденних обстрілів. За словами українських військових, будинки в центральній частині міста зруйновані до фундаменту.

Про це повідомив речник ОТУ “Луганськ” Дмитро Запорожець в ефірі телеканалу “Ми Україна”.

За словами військового, ситуація у Часів Ярі складна. Окупанти знищили майже всі укриття, які захисники могли використовувати для обороноздатності міста, і продовжують їх руйнувати.

Щодня в Часовому Ярі фіксують понад 100 обстрілів.

“Часів Яр зруйнований, особливо центральна частина міста — там навіть подекуди фундаменту не лишилося від тієї забудови, яка колись там була”, — зазначив Дмитро Запорожець.

