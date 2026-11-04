Чотири заклади освіти Покровської громади приєднали до інших через відсутність учнів

Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Покровська міська військова адміністрація ухвалила чотири розпорядження про ліквідацію закладів середньої освіти шляхом приєднання до інших освіти. У кожному випадку рішення ухвалили з урахуванням відсутності учнів.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Покровської МВА під номерами 3224рг, 3225рг, 3226рг та 3227рг.

Згідно з цими документами:

Родинську гімназію зі структурним підрозділом початкової школи №35 приєднають до Родинської загальноосвітньої школи I–III ступенів №8;

Шевченківську гімназію зі структурним підрозділом початкової школи передадуть до Гімназії №2;

Гімназію зі структурним підрозділом початкової школи №15 об’єднають із Ліцеєм №3;

Гімназію зі структурним підрозділом початкової школи №14 — із Ліцеєм зі структурним підрозділом гімназії №6.

Заклади, до яких приєднають зазначені гімназії, стануть правонаступниками їхніх активів, пасивів, майнових прав і обов’язків. Це станеться з моменту, коли до Єдиного державного реєстру внесуть запис про припинення діяльності ліквідованої установи.

Нагадаємо, у Камʼянському на Дніпропетровщині готуються до зведення перших будинків за проєктом “Покровський квартал”. Надавати житло в них планують переселенцям із тих громад Донеччини, що долучилися до фінансування. Розподіляти перші квартири між жителями можуть почати наприкінці 2028 року.