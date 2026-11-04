 Чотири заклади освіти Покровської громади приєднали до інших через відсутність учнів
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Чотири заклади освіти Покровської громади приєднали до інших через відсутність учнів

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Покровська міська військова адміністрація ухвалила чотири розпорядження про ліквідацію закладів середньої освіти шляхом приєднання до інших освіти. У кожному випадку рішення ухвалили з урахуванням відсутності учнів.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Покровської МВА під номерами 3224рг, 3225рг, 3226рг та 3227рг.

Згідно з цими документами:

  • Родинську гімназію зі структурним підрозділом початкової школи №35 приєднають до Родинської загальноосвітньої школи I–III ступенів №8;
  • Шевченківську гімназію зі структурним підрозділом початкової школи передадуть до Гімназії №2;
  • Гімназію зі структурним підрозділом початкової школи №15 об’єднають із Ліцеєм №3;
  • Гімназію зі структурним підрозділом початкової школи №14 — із Ліцеєм зі структурним підрозділом гімназії №6.

Заклади, до яких приєднають зазначені гімназії, стануть правонаступниками їхніх активів, пасивів, майнових прав і обов’язків. Це станеться з моменту, коли до Єдиного державного реєстру внесуть запис про припинення діяльності ліквідованої установи.

Нагадаємо, у Камʼянському на Дніпропетровщині готуються до зведення перших будинків за проєктом “Покровський квартал”. Надавати житло в них планують переселенцям із тих громад Донеччини, що долучилися до фінансування. Розподіляти перші квартири між жителями можуть почати наприкінці 2028 року.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...