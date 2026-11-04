Видавати переселенцям квартири в “Покровському кварталі” можуть почати наприкінці 2028 року, — начальник Авдіївської МВА

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Камʼянському на Дніпропетровщині готуються до зведення перших будинків за проєктом “Покровський квартал”. Надавати житло в них планують переселенцям із тих громад Донеччини, що долучилися до фінансування. Розподіляти перші квартири між жителями можуть почати наприкінці 2028 року.

Про це в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Євген Удовенко.

За словами посадовця, у Камʼянському вже виділили земельну ділянку для будівництва багатоквартирних будинків для переселенців за проєктом “Покровський квартал”. Наразі за ним проводять тендери.

“Цього року, думаю, буде закладатися фундамент, а в кінці 2028-го — видаватися житло”, — сказав Євген Удовенко.

Зауважимо, що Вільне Радіо знайшло в системі Prozorro закупівлю щодо розробки проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи для демонтажу будівель на виділеній ділянці. Її створення оцінили в майже 99,9 тис. грн без ПДВ. Закупівлю провели в жовтні без використання електронної системи.

На виділеній ділянці є можливість звести близько шести багатоквартирних будинків. Утім, до першої черги увійдуть чотири — саме на таку кількість наразі вистачає коштів, пояснює начальник Авдіївської МВА.

За його словами, загальна вартість проєкту становить близько 2 млрд грн. Фінансувати його має держава спільно з громадами Донеччини, які долучаться до будівництва. Нині це Покровська, Авдіївська, Очеретинська та Мирноградська громади. До них, зі слів Удовенка, планує приєднатися й Селидівська.

Квартири між громадами планують розподіляти залежно від обсягу вкладених ними коштів. Авдіївська громада вже спрямувала в проєкт частину власного бюджету, але за можливості планує збільшувати цю суму. Через це, каже Євген Удовенко, спрогнозувати кількість квартир для авдіївців наразі складно.

“Якщо в нас десь будуть вільні залишки, можливо, від неповного використання на програми або ще чогось, ми намагатимемося їх максимально вкладати, щоб побудувати нашим людям житло. Спочатку саме вразливим категоріям”, — зауважив посадовець.

Він зазначив, що житло матиме необхідні пристосування для людей з інвалідністю й залишатиметься у власності громади. В Авдіївській МВА надавати його переселенцям планують на три роки з можливістю продовжити договір. Коли в громаді будуть розуміти, яка площа житла їй належатиме, там визначать механізм розподілу квартир. Для цього хочуть сформувати чергу та запровадити бальну систему оцінювання заявників. Але критерії ще мають узгодити на обласному рівні та з Мінсоцполітики.

Що відомо про “Покровський квартал” у Камʼянському

Проєкт “Покровський квартал” передбачає зведення багатоквартирних будинків у межах національної програми “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”. Його головна мета — створити належні умови проживання для переселенців із громад Покровського району та допомогти їм облаштувати життя на новому місці.

Уперше журналісти Вільного Радіо писали про “Покровський квартал” у грудні 2025 року. Тоді проєкт передбачав знесення семи гуртожитків у Кам’янському та зведення на їхньому місці нового житлового масиву для мешканців Покровської, Очеретинської та Авдіївської громад, які вже проживають у місті. Заселити туди планували близько тисячі людей.

У червні 2026 року проєкт “Покровського кварталу” передбачав зведення шести дев’ятиповерхових будинків на 832 квартири. У житловий масив розраховували заселити вже близько 2 600 мешканців: лікарів, учителів, сім’ї військовослужбовців і загиблих захисників, а також працівників підприємств, евакуйованих до Дніпропетровщини.

У липні керівництво Покровської МВА називало вже іншу кількість квартир — 700 у шести будинках. Вони розраховані на проживання близько трьох тисяч людей.

Раніше ми розповідали, що Авдіївська громада вже обстежила 76 будинків у селах, але для купівлі з них можуть підійти тільки два. Майже всі оглянуті оселі мали проблеми з документами або не відповідали вимогам щодо стану й вартості такого житла.