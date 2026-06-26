Представники Донеччини на конференції з питань відновлення України, 25 червня 2026 року. Фото: Покровська МВА

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На конференції з питань відновлення України, яка триває у польському Гданську 25-26 червня, представили два проєкти спорудження житла для переселенців із Покровської громади. Його планують будувати як у міській, так і в сільській місцевостях. Розповідаємо, що відомо про ці ініціативи.

Про результати виступу в Гданську повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Перший проєкт соціального житла має назву “Покровський квартал” та передбачає зведення шести дев’ятиповерхових будинків на 832 квартири у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Житловий масив розрахований приблизно на 2 600 мешканців: лікарів, учителів, сім’ї військовослужбовців і загиблих захисників, а також працівників підприємств, евакуйованих до Дніпропетровщини.

Вільне Радіо писало про “Покровський квартал” у грудні 2025 року. Тоді проєкт передбачав знесення семи гуртожитків у Кам’янському та зведення на їхньому місці нового житлового масиву для мешканців Покровської, Очеретинської та Авдіївської громад, які вже проживають у місті.

Відтоді масштаб проєкту збільшився: наприкінці минулого року “Покровський квартал” повинен був забезпечити житлом близько тисячу людей, тепер — близько 2600.

Другий проєкт, який презентували в Польщі, — “Агро-містечко”. Його планують звести у селі Красносілка Одеської області. Ініціатива передбачає будівництво 110 будівель на 300 квартир, запуск гідропонного кластера, власної системи опалення та соціального хабу для тисячі переселенців із Покровська. За планом, агромістечко створить 400 робочих місць, із яких 350 — з повною зайнятістю для ВПО. Вартість проєкту оцінили у 22,5 мільйони євро.

Обидва проєкти презентували за принципом Side-by-Side — партнерства держави, громад і бізнесу. Під час конференції представниця Покровської МВА Маргарита Ідрісова провела переговори з потенційними інвесторами та міжнародними партнерами.

“Через бойові дії тисячі мешканців Покровської громади були змушені евакуюватися. Сьогодні наше завдання — забезпечити людей не лише тимчасовим прихистком, а й створити умови для повноцінного життя. Саме тому ми працюємо над реалізацією проєктів соціального житла та агромістечка для ВПО, які передбачають житло, робочі місця та необхідну соціальну інфраструктуру. Поєднуючи доступне європейське житло, сучасне виробництво й розвинену соціальну інфраструктуру, ми даємо людям не лише дах над головою, а й упевненість у завтрашньому дні, стабільну роботу та можливість залишатися частиною своєї громади”, — зазначила посадовиця.

Нагадаємо, 25 червня влада Маріуполя підписала угоду з концерном Rehau щодо допомоги з будівництвом домівок для переселенців у Білій Церкві. Це проєкт соціального житла — хочуть побудувати 1 187 квартир. Компанія коштом уряду Німеччини забезпечить вікна для запланованих осель.