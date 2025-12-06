Соціальне житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Хустська громада на Закарпатті вже вирішила передати Покровській громаді приміщення під реконструкцію для місця тимчасового проживання та земельні ділянки для будівництва соціального житла. А в Кам’янському Дніпропетровської області готуються ухвалити рішення про передачу семи гуртожитків під будівництво нового кварталу. Його вже називають Покровським, хоча там планують розселити також жителів Очеретинської та Авдіївської громад.

Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в рамках форуму “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”. Деталі посадовець роз’яснив у коментарі журналістам Вільного Радіо.

У Хусті реконструюють будівлю та виділяють землю для соціального житла

За словами Сергія Добряка, співпраця між Покровською та Хустською громадами вже перейшла до практичного етапу. У Хусті передали перший об’єкт — будівлю колишньої лікарні. Її планують реконструювати під місце тимчасового проживання переселенців.

“Також Хуст виділяє земельні ділянки для будівництва соціального житла. Плануємо розпочати будівництво вже у 2026 році”, — додав начальник Покровської МВА.

За його словами, всі необхідні рішення в Хусті вже ухвалили.

Кам’янське готується передати ділянку з гуртожитками під майбутній “Покровський квартал”

Інший важливий напрямок проєкту реалізують у Кам’янському. Там мають передати Покровській громаді землю з сімома гуртожитками. На їхньому місці планують звести новий житловий масив — умовно названий “Покровський квартал”. Туди поселять мешканців Покровської, Очеретинської та Авдіївської громад, які вже проживають у Кам’янському.

“У Кам’янському нам тільки в грудні орієнтовно передадуть ці будівлі. Перед цим має бути сесія Кам’янської міської ради”, — уточнив Добряк у коментарі Вільному Радіо.

За чинним законодавством гуртожитки не можна передавати без зміни їхнього статусу. Тож міськрада Кам’янського має узгодити право власності на грудневій сесії. Після цього Покровська громада зможе переоформити документи й подати запит на отримання земельної ділянки в січні 2026 року.

Після оформлення землі гуртожитки планують знести та побудувати багатоповерхівки.

“Наразі Кам’янське ще визначається — надати землю у постійне користування чи в оренду. Хуст, наприклад, нам надає земельні ділянки в постійне користування”, — пояснив керівник Покровської громади.

За словами Добряка, обидва проєкти — у Хусті та Кам’янському — розраховані на заселення двох тисяч людей (по тисячі в кожному місті). Це, за оцінками МВА, приблизно відповідає реальному запиту на соціальне житло.

Паралельно посадовці ведуть перемовини і з владою Черкас, де разом із громадською організацією планують будувати агромістечко на тисячу людей.

Нагадаємо, Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро на підтримку ВПО. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.