Авдіївська громада вже обстежила 76 будинків у селах, але для купівлі з них можуть підійти тільки два, — начальник МВА

Будинок у селі. Ілюстративне фото: Роман Щербаков

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У межах держпрограми “Будиночок у селі” спеціальна комісія при Авдіївській МВА оглянула 76 осель. Майже всі з них мали проблеми з документами або не відповідали вимогам щодо стану й вартості такого житла. Через це нині для купівлі громада розглядає лише два будинки, але охочих заселитися туди значно більше.

Про це в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Євген Удовенко.

За словами посадовця, власники будинків у селах часто намагаються продати за програмою частково придатні або взагалі непридатні оселі. Також переважна більшість із них має проблеми з документами на житло.

“Звісно, цим будинкам часто 30 років і більше, а тоді ще не проводилась реєстрація в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. У деяких є питання зі спадщиною, майже ні в кого немає документації на землю. Це ті питання, які мають бути врегульовані, щоб ми могли придбати у власність громади вказані будинки”, — каже начальник Авдіївської МВА.

Із 76 обстежених осель нині для купівлі громада розглядає лише дві. Стосовно однієї з них уже готують документи до керівництва області, а далі на погодження до Міністерства соціальної політики. Щодо іншої наразі працюють із техпаспортом, звіряють стан будинку й комунікацій у ньому.

Нині в громаді обліковують 72 людини, які бажають заселитися в таке житло. Це представники вразливих категорій населення: пенсіонери, люди з інвалідністю, сімʼї учасників бойових дій тощо. Але загалом, каже Євген Удовенко, далеко не всі люди готові жити в селі.

“Доволі часто такі будинки розташовані не в районних центрах, а десь, де немає шкіл, де до лікарні треба їхати. Чим ближче до умовної цивілізації будинок, тим, попри стан, вище його вартість, і ми вже в ці рамки (500 тис. грн із державного бюджету й до 500 тис. грн із місцевого, — ред.) не вписуємося”, — пояснює посадовець.

Він додає, що обидва відібрані будинки розташовані у Дніпропетровській області, де наразі проживає найбільше переселенців із Авдіївської громади. Її керівництво також розглядало варіанти щонайменше в Полтавській і Черкаській областях, але їхня вартість була вищою за дозволену.

Як працює програма “Будиночок у селі”

Урядовий експеримент із забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості стартував у червні 2026 року. За його умовами, громада купує будинок і безоплатно передає його переселенцям у користування на три роки. Після завершення цього строку його можна продовжити.

Власниками нерухомості родини не стають: будинок залишається комунальним майном і входить до фонду тимчасового житла громади.

Претендувати на таке житло можуть переселенці, які відповідають визначеним умовам:

мають довідку внутрішньо переміщеної особи;

не мають житла на території, яка не є тимчасово окупованою і де не тривають бойові дії;

мають зруйноване або непридатне для проживання житло, що зафіксоване в Державному реєстрі майна;

не отримували компенсації за зруйноване житло;

протягом останніх шести місяців не купували земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень або автомобіль віком до п’яти років.

Першочергово будинки мають надавати таким категоріям переселенців:

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю, членам їхніх сімей і родинам, у яких виховують дітей з інвалідністю;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

людям віком від 23 років, які мали такий статус у дитинстві;

людям похилого віку.

Субвенція від держави на купівлю зазвичай становить до 500 тисяч гривень на один будинок, зокрема й на сплату податків і витрат на оформлення. Якщо вартість оселі перевищує цю суму, різницю має покрити громада або інші джерела фінансування.

Втім, просто знайти недороге житло в селі недостатньо — для експерименту підходить не кожен об’єкт. Серед основних вимог:

будинок розташований у селі або селищі;

право на земельну ділянку під ним зареєстроване;

нерухомість без арештів та інших обтяжень;

немає боргів за комунальні послуги;

будинок не потребує капітального ремонту чи реконструкції;

є підключення до електромережі;

працює централізоване або індивідуальне опалення.

Окремо громада має підтвердити, що зможе фінансувати утримання придбаного житла протягом наступних трьох років.

Раніше ми розповідали, що до кінця 2026 року Курахівська громада планує придбати чотири сільські будинки за програмою “Будиночок у селі”. На купівлю житла наразі передбачили 2 мільйони гривень із місцевого бюджету, а ще 210 тисяч гривень — на його утримання до 2029 року.