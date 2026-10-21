Курахівська громада має 2 мільйони на придбання будинків у селі для переселенців у 2026 році: що відомо

Ілюстративне фото приватного будинку, не стосується конкретної купівлі: Pexels

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Курахівська міська військова адміністрація планує до кінця 2026 року придбати чотири сільські будинки для переселенців із громади у межах проєкту “Будиночок у селі”. На купівлю житла наразі передбачили 2 мільйони гривень із місцевого бюджету, а ще 210 тисяч гривень — на його утримання до 2029 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна від 30 вересня 2026 року. Затверджена програма діятиме до 2029 року.

На чотири будинки претендують понад 50 родин

До кінця 2026 року адміністрація планує обстежити 10 будинків у сільській місцевості та купити і віддати в безоплатну оренду родинам переселенців чотири з них.

Охочих отримати такі будинки вже більше, ніж запланованих осель. На момент розробки програми в онлайн-опитуванні громади взяли участь 53 зацікавлені родини.

Серед учасників опитування:

24 сім’ї, у яких є люди похилого віку;

15 сімей, у яких є діти або повнолітні з інвалідністю;

5 багатодітних родин;

2 сім’ї, де виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

7 сімей інших категорій.

Потенційних отримувачів житла в громаді може бути значно більше. За даними міської військової адміністрації, станом на 1 липня 2026 року в громаді зареєстровані 47 багатодітних сімей, 998 людей з інвалідністю, 58 сімей із дітьми з інвалідністю, а також 81 дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування. Крім того, у громаді налічують понад 21,8 тисячі пенсіонерів.

На утримання будинків передбачили ще 210 тисяч гривень

Окрім придбання житла, у програмі заклали 210 тисяч гривень на його утримання до 2029 року.

Ці кошти планують витрачати на поточні ремонти, обслуговування газових, водопровідних та електричних мереж, придбання обладнання, а також сплату земельного податку або оренди землі.

Будинки також планують пристосовувати для людей з інвалідністю та маломобільних людей. Однак фінансування на ці роботи в програмі поки не передбачили.

Усі розрахунки наразі ґрунтуються на коштах місцевого бюджету. Водночас в програмі зазначають, що основне фінансування та обсяги програми будуть змінюватися в залежності від фінансування з державного бюджету.

Як працює програма “Будиночок у селі”

Урядовий експеримент із забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості стартував у червні 2026 року. За його умовами, громада купує будинок і безоплатно передає його переселенцям у користування на три роки. Після завершення цього строку його можна продовжити.

Власниками нерухомості родини не стають: будинок залишається комунальним майном і входить до фонду тимчасового житла громади.

Претендувати на таке житло можуть переселенці, які відповідають визначеним умовам:

мають довідку внутрішньо переміщеної особи;

не мають житла на території, яка не є тимчасово окупованою і де не тривають бойові дії;

мають зруйноване або непридатне для проживання житло, що зафіксоване в Державному реєстрі майна;

не отримували компенсації за зруйноване житло;

протягом останніх шести місяців не купували земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень або автомобіль віком до п’яти років.

Першочергово будинки мають надавати таким категоріям переселенців:

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю, членам їхніх сімей і родинам, у яких виховують дітей з інвалідністю;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

людям віком від 23 років, які мали такий статус у дитинстві;

людям похилого віку.

Субвенція від держави на купівлю зазвичай становить до 500 тисяч гривень на один будинок, зокрема й на сплату податків і витрат на оформлення. Якщо вартість оселі перевищує цю суму, різницю має покрити громада або інші джерела фінансування.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що інші громади Донеччини теж почали працювати над виділенням осель у сільській місцевості для переселенців зі своїх громад. Зокрема: