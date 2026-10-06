Слов’янська громада спрямувала 5 мільйонів на придбання будинків у селі для переселенців: що відомо

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У Слов’янській громаді оновили свою програму економічного та соціального розвитку на 2026 рік: фінансування низки заходів змінили, а також додали два нові. Серед них — придбання будинків у сільській місцевості для переселенців за програмою “Будиночок у селі”.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Слов’янської міської військової адміністрації № 4234 від 5 жовтня 2026 року.
Згідно з документом, на формування власних фондів житла в межах програми у Слов’янська громада витратить 5 мільйонів гривень. Вся сума — це кошти із бюджету громади. Зазначимо, охочих оселитися в селі мешканців вже шукають. Для того, аби повідомити про своє бажання взяти участь у програмі, потрібно заповнити анкету за посиланням.
За умовами програми, придбані будинки залишаться у власності громади, а переселенці зможуть безоплатно користуватися ними до трьох років з можливістю продовження.
Після виділення коштів на будинки для ВПО у сільській місцевості загальне фінансування соціального захисту, зокрема переселенців, і підтримки ветеранів та родин загиблих військових у Слов’янській громаді у 2026 році зросло до 89 484 243 гривень. Більша частина суми, 75 887 257 гривень, — це кошти місцевого бюджету.
“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його за кошти місцевого бюджету чи інших джерел та передає переселенцям у безоплатне користування терміном до трьох років (з можливістю продовження). У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:
Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:
Будинок можна придбати на умовах співфінансування, зокрема за допомогою субвенції із державного бюджету (до 500 тисяч гривень). У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел.
Раніше попередні списки щодо потреби в такому житлі формували також серед жителів:
Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.