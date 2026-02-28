Дату заснування Дружківки змінили з 1781 року на 1768 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Дружківці офіційно змінили дату заснування міста. До лютого 2026 року роком заснування вважали 1781-й. Тепер місто “постарішало” на 13 років — новою датою визначили 1768 рік. Розповідаємо, на що спиралися посадовці, ухвалюючи таке рішення.

Про зміну дати заснування журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації № 37/203-26 від 4 лютого 2026 року.

У документі зазначили, що оновлену дату встановили на підставі історичних документів та архівних матеріалів. Також врахували рекомендацію Український інститут національної памʼяті і пропозицію робочої групи з перейменування об’єктів топоніміки та опрацювання меморіальних об’єктів на території громади.

Таким чином, посадовці вирішили відштовхуватися від більш ранніх письмових згадок про поселення, які датуються 1768 роком, а не від пізнішої фіксації 1781 року.

Нагадаємо, станом на кінець лютого 2026 року Дружківку від лінії фронту відділяє близько 10 кілометрів. Чи не щодня вона зазнає російських ударів із різних видів зброї й поступово порожніє — триває евакуація. Та попри все, життя тут досі є. Журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має місто в останні дні зими.