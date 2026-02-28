Прифронтова Дружківка, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Прифронтову Дружківку від лінії фронту відділяє близько 10 кілометрів. Чи не щодня вона зазнає російських ударів із різних видів зброї й поступово порожніє — триває евакуація. Та попри все, життя тут досі є. Який вигляд має місто в останні дні зими, показуємо далі.

Хоч на непросту ситуацію в Дружківці дорогою непрозоро натякають коридори антидронових сіток, цивільних на вулицях міста ще досить багато. В основному зустрічаємо людей старшого віку — примусову евакуацію дітей тут оголосили ще в серпні 2025 року. На всю громаду їх нині залишається менш ніж півсотні. Усі вони живуть у Дружківці.

Люди на вулицях Дружківки, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Люди на вулицях Дружківки, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Люди на вулицях Дружківки, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У січні цього року в Дружківці ще працювали продуктові магазини, аптеки, торговельні й сервісні обʼєкти, а також кілька закладів громадського харчування. Зараз деякі магазини продовжують роботу, та багато входів все ж закривають захисні ролети.

Ситуація в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Ситуація в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Ситуація в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Місто все частіше потерпає від обстрілів. Про них тут нагадують пошкоджені дахи й обвалені стіни.

Пошкоджені житлові будинки в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Пошкоджені житлові будинки в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Пошкоджені житлові будинки в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Комунальні послуги загалом у Дружківці надають: світло й газ є, вода, щоправда, за графіком. Однак трапляються й перебої.

Ситуація в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Ситуація в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Ситуація в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Відновлювати мережі аварійним бригадам вдається, коли дозволяє безпекова ситуація. А вибухи в місті чутно постійно: уже традиційно тут багато FPV і дронів-розвідників.

Руйнування в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Руйнування в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Руйнування в Дружківці, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Написи на вулицях Дружківки, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

