Будинок у Білозерському, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Білозерське Покровського району все частіше потрапляє під удари російської армії. Чи не щодня у місті нові руйнування. Через обстріли тут подовгу немає світла, а опалювальний сезон взагалі не починали. Як живе місто взимку 2026 року — розповідаємо та показуємо далі.

Місто Білозерське розташоване за 13 кілометрів від Добропілля, в напрямку якого рухаються російські війська. Через таку близькість населений пункт час від часу потерпає від атак окупантів.

Хоча Білозерське не зазнає безперервних обстрілів, місто періодично атакують ударні дрони типу “Шахед”, а керовані авіабомби влучають неподалік. Також тут часто літають FPV-дрони, які влучають в автомобілі цивільних.

Та попри небезпеку в місті досі залишаються люди: станом на вересень 2025 року в Білозерському було понад 600 жителів.

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Місто виглядає порожнім, але на вулицях трапляються поодинокі жителі. Хтось возить бутлі води на санчатах, хтось розчищає двір від снігу, хтось працює з шуруповертом на балконі.

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Більшість будинків, на перший погляд, можуть здаватися цілими, але майже всі вікна в них вибиті чи пошкоджені. Деякі будинки постраждали більше — зруйновані цілі під’їзди, сліди від пожеж одразу в кількох квартирах, розбиті дахи й верхні поверхи. Пошкоджені зовнішні труби тепломереж. Від обстрілів постраждала й будівля місцевої поліклініки.

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У місті працюють деякі продуктові магазини, де можна випити кави й навіть розрахуватися карткою (але не у всіх і не завжди). Проте вибір обмежений: продавці скаржаться, що завозити продукти складно.

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Централізованого опалення в Білозерському немає: у громаді створили КП для підготовки до опалювального сезону, але через рух фронту мережі не підготували.

З електроенергією також постійні перебої, тож у місті чути гуркіт генераторів.

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Білозерське, Донецька область, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Білозерська міська військова адміністрація додатково виділила майже 98 тисяч гривень на евакуацію місцевих та комунального майна. Ще понад 862 тисячі заклали на безперебійну роботу обладнання та постійний доступ до інтернету.

Також раніше ми розповідали, як живе прифронтова Дружківка. На січень 2026-го у місті залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати.