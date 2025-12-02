У Білозерській військовій адміністрації збільшили витрати на евакуацію та стабільний інтернет

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Додаткові кошти в Білозерській міській військовій адміністрації виділили на евакуацію місцевих та комунального майна. А також — на безперебійну роботу обладнання та постійний доступ до інтернету.

Про коригування бюджету журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Білозерської МВА Сергія Макєєва.

Влада громади вирішила виділити додаткові 97 тис. 999 грн на статтю “Заходи з евакуації цивільного населення на території Білозерської міської територіальної громади”.

Білозерське перебуває під щільними обстрілами росіян. Станом на вересень 2025 року там залишались понад 600 людей. Вони зимуватимуть без централізованого опалення: у громаді створили КП для підготовки до опалювального сезону, але через рух фронту мережі не підготували.

Також у бюджет громади додали пункт “Заходи з забезпечення стабільної та безперебійної роботи та функціонування обладнання громади, стабільного й швидкого доступу до інтернету, захисту та підвищення рівня безпеки, вивезення комунального майна громади”. На це передбачили 862 тис. 100 грн.

