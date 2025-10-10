У Білозерському виділили понад 1,6 млн грн на доплати вчителям

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Кошти виділили цільові — це державна субвенція.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Білозерської міської військової адміністрації Сергія Макєєва про внесення змін до бюджету громади.

Додаткову освітню субвенцію у 1 млн 622 тис. грн у Білозерській громаді отримали з держбюджету. Це гроші на “здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти”.

