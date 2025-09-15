Табличка на в'їзді в Білозерське, ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Білозерському для підготовки до опалювального сезону спеціально створили комунальне підприємство, втім опалення у місті 2025 році не буде через безпекову ситуацію.

Про підготовку до опалювального сезону у громаді Вільному Радіо розповів заступник начальника Білозерської МВА Микола Прокоф’єв.

У Білозерському мережі не підготували до опалювального сезону через небезпеку, пов’язану з рухом фронту.

Для довідки: Раніше котельні Білозерського утримував ДТЕК. Ще до децентралізації, коли компанія вирішила більше не утримувати котельні Білозерського, їх потрібно було передати на баланс місцевої влади. Після відмови Білозерської міської ради котельні на свій баланс забрало Добропілля, і це було збитково для останнього.

У 2025 році Білозерська адміністрація взяла котельні в оренду в Добропілля, аби підготуватися до опалювального сезону.

“Створили комунальне підприємство, набрали співробітників. Але через рух фронту підготувати мережі не встигли, більшість співробітників КП звільнились і евакуювались”, — розповів Вільному Радіо заступник начальника Білозерської МВА Микола Прокоф’єв

