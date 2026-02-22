У Дружківці немає подачі води, частина мікрорайонів — без світла

Стела на в'їзді в Дружківку. Фото: УГС

Станом на 22 лютого у Дружківці не відновили подачу води. Також відсутнє електропостачання у двох мікрорайонах. Перебої в роботі комунальних мереж тривають вже кілька днів.

Про це повідомили на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

22 лютого в Дружківці скасували ранкову подачу води. Причина — малі обсяги надходження води на місто. Воду не подаватимуть до відновлення стабільного постачання.

Водночас електропостачання у Дружківці здійснюють за графіком. Без світла залишаються мікрорайони Яківлівка та Сурове. Енергетики працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, що знеструмлення через аварійну ситуацію в місті почалося ще 20 лютого ввечері. Станом на ранок 21 лютого в Дружківці фіксували перебої в роботі комунальних мереж. Частина мікрорайонів міста залишається без електропостачання та води.