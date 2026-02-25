Ще 201 дитину мають вивезти із зони примусової евакуації у Донецькій області: де залишилися

Евакуація дітей з Миколаївки, зима 2026 року. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На кінець лютого 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 201 дитина. Малечу мають вивезти з восьми населених пунктів регіону, найбільше — у Миколаївській громаді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижкової.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в восьми населених пунктах чотирьох громад Донецької області. Нині там залишається не менш як 201 дитина, зокрема:

Дружківська громада — 41 дитина у Дружківці;

Андріївська громада — 33 дитини у Сергіївці;

Миколаївська громада — загалом 107 дітей;

Святогірська громада — загалом 20 дітей.

За останні три тижні з небезпеки вдалося евакуювати ще 282 неповнолітніх, каже Рижкова. Найбільше вивезли з Дружківської та Миколаївської громад — 132 та 129 дітей.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донецької області залишаються 183 тисячі людей, з яких 11,6 тисячі — неповнолітні. У зоні активних бойових дій мешкають 23 тисяч цивільних, серед яких 41 дитина — у Дружківській громаді.

Нагадаємо, за попередній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст і сіл Донецької області майже подвоїлася. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.