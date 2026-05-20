Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовослужбовцю, який понад рік не виконував службові обов’язки, однак продовжував отримувати грошове забезпечення.

Про це повідомили у прессулжбі ДБР.

Підозрюваний — головний сержант, командир розвідувального відділення батальйону, дислокованого на Донеччині. У 2023 році його відрядили до іншого підрозділу. Однак, коли у вересні 2024 року відрядження завершилося, він не повернувся до своєї частини й не повідомив командування про завершення відрядження, вважають у ДБР.

Слідство вважає, упродовж понад року військовослужбовець перебував переважно у Києві та займався особистими справами. З вересня 2024 по лютий 2026 року він продовжував отримувати виплати, завдавши державі збитків на суму понад 460 тис. грн.

Йому висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ухилення від несення обов’язків військової служби та шахрайство. Максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі.

