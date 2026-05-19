Фігурант справи поряд зі співробітниками СБУ. Фото: СБУ

СБУ затримала мешканця Київської області, якого слідство вважає агентом російської військової розвідки. За версією правоохоронців, він передавав окупантам координати енергетичних об’єктів столиці та позицій Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, підозрюваний працював охоронцем в одному з київських університетів. До співпраці з ГРУ його залучили через сестру, що проживає на території Росії. Окрім цього, надалі саме вона виступала посередником у передачі розвідданих.

Слідство вважає, що для коригування повторних ударів по Києву чоловік об’їжджав місто після атак, фіксував місця влучань на Google Maps і фотографував пошкоджені будівлі. Окрему увагу він приділяв теплоелектроцентралям та іншим об’єктам енергетичної інфраструктури. Водночас на Донецькому напрямку фігурант справи збирав інформацію про розташування командних пунктів і бойових позицій українських підрозділів.

“Також він збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області. Для цього фігурант завуальовано випитував у знайомих інформацію про українських захисників на різних напрямках східного фронту”, — пишуть в СБУ.

Там зазначили, що фігуранта справи затримали за місцем проживання у Київській області, йому повідомили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід, суду він чекатиме під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, суд визнав винним уродженця Торецька у підпалі релейних шаф “Укрзалізниці” у Києві навесні 2025 року. За даними слідства, чоловік діяв разом зі спільником за вказівками знайомого, який перебував на території тимчасово окупованої Донеччини. За диверсію в умовах воєнного стану обвинувачений отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.