Суд визнав винним уродженця Торецька у підпалі релейних шаф “Укрзалізниці” у Києві навесні 2025 року. За даними слідства, чоловік діяв разом зі спільником за вказівками знайомого, який перебував на території тимчасово окупованої Донеччини. За диверсію в умовах воєнного стану обвинувачений отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду Києва. За даними порталу “Судова влада”, йдеться про Івана Г.

За матеріалами справи, навесні 2025 року чоловік разом зі спільником отримав через месенджер завдання підпалити релейні шафи сигнальної установки біля станції “Дарниця” у Києві. Координати об’єктів, інструкції та рекомендації щодо конспірації їм надсилала людина, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацювала з представниками Росії.

Для підготовки до підпалу фігуранти купили молоток, маски, рукавиці та розчинник. Увечері 25 березня 2025 року вони дісталися до релейних шаф через лісовий масив у Дніпровському районі Києва та підпалили їх. Процес знімали на телефон, аби підтвердити виконання “завдання”.

Після цього один із виконавців отримав на криптогаманець винагороду — 300 доларів США. У суді обвинувачений визнав провину та розповів, що погодився на підпал через обіцянку “легкого заробітку”. За його словами, знайомий пропонував “заробити 500 доларів за 15 хвилин роботи”.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, одяг, молоток та листування у месенджері. Також слідство отримало записи з камер відеоспостереження магазинів, де чоловіки купували знаряддя для підпалу.

Суд відхилив прохання обвинуваченого перекваліфікувати справу на статтю про пошкодження залізничних шляхів. Колегія суддів дійшла висновку, що підпал релейних шаф в умовах війни був спрямований на ослаблення держави, адже залізнична інфраструктура має важливе оборонне значення.

Крім ув’язнення, суд зобов’язав засудженого Івана Г. відшкодувати “Укрзалізниці” понад 269 тисяч гривень матеріальної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляції. Це можна зробити впродовж 30 днів від оголошення вироку, тобто з 12 травня 2026 року.

Нагадаємо, що раніше двох мешканців тимчасово окупованих міст Донеччини — Єнакієвого та Шахтарська — засудили за колабораційну діяльність. Колишній стоматолог очолив незаконну адміністрацію міського округу, а його співфігурант став “депутатом” і керівником фракції у псевдораді від партії “Єдина Росія”.