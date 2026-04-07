Фігурант справи поряд зі слідчим ДБР. Ілюстративне фото: ДБР

Державне бюро розслідувань веде майже 3 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних зі злочинами проти національної безпеки України: від державної зради до пособництва країні-агресорці.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Так, від початку повномасштабного вторгнення слідчі ДБР відкрили 2 997 проваджень за злочинами проти нацбезпеки. Найбільшу частку становлять справи про державну зраду — 2 тисячі проваджень за статтею 111 Кримінального кодексу України. Ще 784 справи стосуються колабораційної діяльності, 54 — пособництва державі-агресору.

Провадження охоплюють усю країну, зокрема деокуповані території та райони поблизу лінії фронту. Коли підозрювані переховуються на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, слідчі продовжують збирати докази та передавати матеріали до суду, уточнюють у ДБР.

Станом на квітень 2026 року про підозру повідомили 1 659 людям. У розшуку перебувають 523 фігуранти. Ще 1 348 громадян перевіряють на причетність до злочинів, а 1 416 обвинувальних актів уже направили до суду, уточнили у бюро.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозри двом псевдопосадовицям “донецької митниці” у колабораційній діяльності. За даними слідства, жінки забезпечують потреби окупаційної влади у перевезені вантажів на ТОТ області. Їх оголосили в розшук.