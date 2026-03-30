Псевдопрацівниці "донецької митниці". Фото: прокуратура Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Правоохоронці оголосили підозри двом псевдопосадовицям “донецької митниці” у колабораційній діяльності. За даними слідства, жінки забезпечують потреби окупаційної влади у перевезені вантажів на ТОТ області. Їх оголосили в розшук.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Там кажуть, що у 2023 році донеччанка прийняла пропозицію представників псевдоадміністрації зайняти керівну посаду в окупаційній структурі. Вона стала “начальницею відділу митних процедур та митного контролю донецької митниці”. Ця псевдоустанова підпорядковувалася Південному митному управлінню держави-агресора.

“Керівниця відділу впроваджувала митне законодавство Росії, контролювала облік і переміщення товарів. Також створювала видимість розвитку “зовнішньоекономічної діяльності” квазіреспубліки. Також брала участь в обговореннях режиму “вільної економічної зони” як інструмента залучення бізнесу до діяльності в умовах окупації”, — розповіли правоохоронці.

Вони уточнюють, що друга підозрювана — жителька Макіївки — працевлаштувалась до того ж “правоохоронного органу” як “інспекторка”, а пізніше дослужилась до “старшої державної митної інспекторки правового відділу”. Жінка забезпечує, ймовірно, забезпечує юридичний супровід: перевіряє документи на відповідність російському законодавству, консультує відвідувачів з правових питань та представляє інтереси псевдоустанови в судах.

Обох фігуранток оголосили у розшук. Їм закидають колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України) — загрожує від 10 до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, протягом 2023-2024 років російська компанія “Ника” відправила з окупованого Маріуполя понад 54 тисячі тонн пшениці до Туреччини. Частину цього зерна могла отримати турецька компанія Erisler, яка є учасницею Всесвітньої продовольчої програми ООН та веде бізнес вже понад 100 років.