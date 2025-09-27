Газ. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Наступного тижня мешканці окремих будинків Краматорська та Слов’янська тимчасово залишаться без газу через планові ремонтні роботи. Графік проведення робіт дізнавайтесь далі.

Про планові роботи повідомляє пресслужба Донецькоблгазу.

У Краматорську фахівці підприємства виконуватимуть ремонт з’єднань на газових мережах за адресою проспект Незалежності, 20. Роботи заплановані на понеділок, 29 вересня 2025 року. У цей час газопостачання в будинку тимчасово призупинять.

У Слов’янську через технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем без газу тимчасово залишаться:

будинок №18 на вулиці Торській — 29 вересня 2025 року,

будинок №24 на вулиці Торській — 1 жовтня 2025 року.

У Донецькоблгазі зазначають: розподіл газу відновлять після завершення робіт. Про точний час подачі газу не повідомляють.

