Підтримайте Вільне Радіо
Наступного тижня мешканці окремих будинків Краматорська та Слов’янська тимчасово залишаться без газу через планові ремонтні роботи. Графік проведення робіт дізнавайтесь далі.
Про планові роботи повідомляє пресслужба Донецькоблгазу.
У Краматорську фахівці підприємства виконуватимуть ремонт з’єднань на газових мережах за адресою проспект Незалежності, 20. Роботи заплановані на понеділок, 29 вересня 2025 року. У цей час газопостачання в будинку тимчасово призупинять.
У Слов’янську через технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем без газу тимчасово залишаться:
У Донецькоблгазі зазначають: розподіл газу відновлять після завершення робіт. Про точний час подачі газу не повідомляють.
Нагадаємо, у Слов’янську з’явилися дві модульні системи водопідготовки за підтримки благодійників. Мешканці міста зможуть безкоштовно набирати там питну воду за потреби.