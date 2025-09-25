Приєднатись до спільноти
RU
Приєднатись до спільноти

У Слов’янську встановили дві системи водопідготовки: де можна скористатися

Богдан Комаровський
Читати російською
У Слов’янську встановили дві системи водопідготовки: де можна скористатися
Споруди, де можна набрати питної води. Фото: Слов'янська МВА

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Дві модульні системи водопідготовки з’явилися у Слов’янську з’явилися за підтримки благодійники. Містяни зможуть набрати там питну воду за потреби — це безоплатно. 

Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.

Нові модульні системи водопідготовки та очищення питної води за принципом осмосу запрацювали на двох локаціях у Слов’янську. З цим устаткуванням допомогли благодійники з HEKS/EPER. 

Відомо, що потужність кожної системи  — 3 куби за годину. 

Охочі можуть набрати очищену воду біля ЗОШ №16 та лікарні на вул. Василівській. Ця послуга безоплатна. 

Нагадаємо, російські війська стягують свої підрозділи, серед яких, зокрема, морська піхота. Вони хочуть утворити “кліщі” навколо агломерації зі Слов’янськом.

Завантажити ще...