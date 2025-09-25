У Слов’янську встановили дві системи водопідготовки: де можна скористатися

Підтримайте Вільне Радіо
Дві модульні системи водопідготовки з’явилися у Слов’янську з’явилися за підтримки благодійники. Містяни зможуть набрати там питну воду за потреби — це безоплатно.
Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.
Нові модульні системи водопідготовки та очищення питної води за принципом осмосу запрацювали на двох локаціях у Слов’янську. З цим устаткуванням допомогли благодійники з HEKS/EPER.
Відомо, що потужність кожної системи — 3 куби за годину.
Охочі можуть набрати очищену воду біля ЗОШ №16 та лікарні на вул. Василівській. Ця послуга безоплатна.
