Росіяни стягують підрозділи біля Костянтинівки, аби оточити місто, — 93 ОМБр

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Російські війська стягують свої підрозділи, серед яких, зокрема, морська піхота. Вони хочуть утворити “кліщі” навколо агломерації зі Слов’янськом.

Про це розповів головний сержант 93 ОМБр “Холодний Яр” Віталій П’ясецький в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни прагнуть вийти на оперативний простір у глибину близько 10 кілометрів, аби оточити Костянтинівсько-Слов’янську агломерацію. Окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи та ускладнити оборону цих міст.

Водночас через так званий “добропільський клин”, який Силам оборони остаточно не вдалося ліквідувати, росіяни завдають ударів дронами — по головних дорогах регіону, каже військовий. Йдеться, зокрема, про трасу, що веде з Краматорська в бік Дніпра.

“Остаточно цей клин ліквідувати не вдалося. Там є окупант, який знаходиться десь в оточенні, якому перерізали логістику. Але все-таки, це поєднувало логістику десь і для нас, тому що росіяни стали все глибше і глибше завдавати удари саме дронами. Є проблеми й на трасі Слов’янськ-Ізюм-Харків та у бік Дніпра”, — розповів головний сержант 93 ОМБр “Холодний Яр”.

Він уточнив, що по Костянтинівці російські війська б’ють з артилерійського озброєння, дронами та авіаційними керованими бомбами. Ситуацію у місті П’ясецький оцінив як “дуже складну”.

Нагадаємо, російські війська систематично нищать оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.