Де на Донеччині можна витратити гроші “єВідновлення” (адреси, телефони)

Де в Донецькій області можна витратити компенсаційні гроші “єВідновлення”. Колаж: Вільне Радіо

Ми підготували перелік з контактами магазинів та підприємців Донецької області, які співпрацюють із програмою “єВідновлення”. Дізнавайтеся, де можна витратити компенсацію за пошкоджене житло у Краматорську, Слов’янську, Лимані, Дружківці, Добропіллі та інших населених пунктах регіону.

Перелік адрес з контактами журналісти Вільного Радіо дізналися на сайті “єВідновлення”.

Зазначимо, загалом у переліку 351 контакт з підприємцями та магазинами, які офіційно співпрацюють з програмою “єВідновлення” і в кого можна витратити компенсаційні гроші.

Однак деякі з адрес розташовані в населених пунктах, які станом на травень 2026 року перебувають під тимчасовою окупацією або неподалік від лінії фронту. Крім цього, чимало адрес на сайті “єВідновлення” дублюються і часом неодноразово.

Де витрати кошти “єВідновлення” у Краматорську

Гроші за державною програмою “єВідновлення” можна витратити у магазинах або замовити ремонт у таких ФОПів (натисніть, щоб побачити перелік): “ТЕХНОПТ”: вул. Паркова, буд. 59. Номер телефону: (050)264-07-90. Що саме тут можна придбати — не вказали;

“Крамліс”: вул. Зернова, буд. 3-А. Номер телефону: (095)382-25-34. Тут можна придбати будівельні матеріали;

склад-магазин за вул. Об’їзна, буд. 1. Номер телефону: (095)453-83-96. Тут є покрівля, металопрокат, будівельні матеріали, двері та фурнітура для дверей, сантехніка, плитка, пиломатеріали та деревні плити, шпалери та настінні покриття, будівельне кріплення та покриття для підлоги;

“Каштан Плюс”: бульв. Краматорський, буд. 18. Номер телефону: (095)552-18-88. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Вікна — Двері”: вул. Паркова, буд. 81. Номер телефону: (099)773-89-96. Тут є двері та фурнітура для дверей та вікна;

“АкваСервіс”: вул. Паркова, буд. 5. Номер телефону: (050)216-43-43. Тут є будівельні матеріали;

“ОКНА-ПЛАСТ”: вул. Гузара Любомира, буд. 50. Номер телефону: (050)944-30-70. Тут можна придбати вікна;

“Магазин Галантус”: вул. Паркова, буд. 79. Номер телефону: (050)348-33-16. Тут можна придбати вікна;

“Окна Маркет”: вул. Гузара Любомира, буд. 50. Номер телефону: (050)779-68-46. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру для дверей;

“Ліберті”: вул. Марії Заньковецької, буд. 16. Номер телефону: (050)762-53-03. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“ЦМ Интер”: вул. Тихого Олекси, буд. 10/8. Номер телефону: (066)944-65-67. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“КАШТАН +”: вул. Елеваторна, буд. 30. Номер телефону: (066)556-74-22. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Житлове та торгове будівництво”: Номер телефону: (050)636-66-27. Тут надають послуги з плиточних робіт, демонтажу, штукатурних робіт, встановлення вікон і дверей, сантехнічних робіт, малярних та фасадних робіт, поклейки шпалер, покрівельних і гіпсокартонних робіт, а також інших будівельних послуг;

“База будівельних матеріалів «БОН-ТОН»”: вул. Елеваторна, буд. 38-А. Номер телефону: (066)692-49-00. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, пиломатеріали та деревні плити, будівельне кріплення та інші товари;

“Окна сервис”: вул. Ярослава Мудрого, буд. 72. Номер телефону: (099)031-73-65. Тут можна придбати вікна та інші товари;

“Арт-Строй”: вул. Ярослава Мудрого, буд. 34. Номер телефону: (050)930-64-22. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Металопластікові вироби”: адреса не вказана. Номер телефону: (066)962-04-20. Тут можна замовити встановлення вікон;

“Магазин вікон та дверей”: вул. Велика Садова, буд. 82. Номер телефону: (099)356-76-71. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Каштан+”: вул. Краматорської Правди, буд. 39. Номер телефону: (095)383-71-42. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Авенбуд”: вул. Ювілейна, буд. 70-А. Номер телефону: (050)689-40-69. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Салон вікон та дверей”: вул. Паркова, буд. 61. Номер телефону: (050)930-80-47. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“СветАн”: вул. Велика Садова, буд. 75. Номер телефону: (099)431-49-45. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, плитку, шпалери та настінні покриття, покриття для підлоги та інші товари;

“СВІТ ІНСТРУМЕНТІВ”: вул. Леонтовича Миколи, буд. 2. Номер телефону: (066)580-98-66. Тут можна придбати інструменти та інші товари;

“Ремонт+”: вул. Хортицька, буд. 44. Номер телефону: (099)715-49-15. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, плитку, пиломатеріали та деревні плити, шпалери та настінні покриття, будівельне кріплення, покриття для підлоги, вікна та інші товари;

“Алан”: вул. Стуса Василя, буд. 51. Номер телефону: (099)053-55-16. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Нові Вікна”: просп. Незалежності, буд. 40-А. Номер телефону: (050)762-80-64. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Маршал”: вул. Ярослава Мудрого, буд. 39. Номер телефону: (095)101-57-58. Тут можна придбати покрівлю, вікна та інші товари;

“Вікна”: вул. Дніпровська, буд. 89. Номер телефону: (050)564-64-15. Тут можна придбати вікна та інші товари;

“Будівельна база «БУДХАУС»”: вул. Рибінська, буд. 124. Номер телефону: (050)812-60-70. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, сантехніку, пиломатеріали та деревні плити, будівельне кріплення та інші товари;

“ВІКНА”: вул. Стуса Василя, буд. 63. Номер телефону: (050)157-91-23. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Флагман”: вул. Ювілейна, буд. 11-А. Номер телефону: (099)244-87-87. Тут можна придбати шпалери та настінні покриття та інші товари;

“ФОП Мальцев О.О”: м. Краматорськ. Номер телефону: (050)060-85-25. Тут можна замовити плиточні роботи, демонтажні роботи, штукатурні роботи, роботи з каменем, мармуром і гранітом, встановлення вікон і дверей, сантехнічні роботи, малярні та фасадні роботи, стелі, поклейку шпалер, покрівельні та гіпсокартонні роботи та інші послуги;

“ЕвроДом”: вул. Поштова, буд. 6. Номер телефону: (099)272-06-56. Тут можна придбати покрівлю, будівельні матеріали, вікна та інші товари;

“Відділ H2O”: вул. Паркова, буд. 81. Номер телефону: (050)058-07-60. Тут можна придбати сантехніку, будівельне кріплення та інші товари;

“ФОП Анісімова О.В.”: просп. Миру, буд. 6. Номер телефону: (099)773-89-96. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Електроінструмент”: вул. Паркова, буд. 81. Номер телефону: (095)521-49-19. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Валдіс плюс”: просп. Миру, буд. 9. Номер телефону: (050)035-33-37. Тут можна придбати товари з категорії “Інше”;

“ВікнаPro”: вул. Бахмутська, буд. 1. Номер телефону: (095)519-74-33. Тут можна придбати вікна та товари для покрівлі;

“СКІФ-ПРОФІЛЬ”: вул. Тихого Олекси, буд. 10. Номер телефону: (050)101-54-96. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат та будівельні матеріали;

“Маг. «Все для Дома»”: селище Черкаське, вул. Ясна, буд. 4. Номер телефону: (050)921-95-56. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Майстер”: вул. Ювілейна, буд. 54. Номер телефону: (066)411-43-51. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, сантехніку та інші товари;

“e_vidnovlennya”: м. Краматорськ. Номер телефону: (050)653-07-21. Тут надають послуги з плиточних, демонтажних, штукатурних, малярних, фасадних робіт, встановлення вікон і дверей, сантехніки, покрівлі та інших будівельних робіт;

“Салон Вікон та Дверей”: вул. Паркова, буд. 61. Номер телефону: (050)930-80-47. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру для дверей;

“ТОВ «СКС СТРОЙ»”: вул. Тихого Олекси, буд. 6. Номер телефону: (095)555-72-63. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, двері та фурнітуру, сантехніку та інші товари;

“ФОП СКИБА”: м. Краматорськ. Номер телефону: (093)034-89-67. Тут надають послуги з плиточних, демонтажних, штукатурних, фасадних робіт, сантехніки та встановлення дверей;

“ФОП Дорофеєв М. В”: вул. Катеринича, буд. 18-1н. Номер телефону: (096)948-39-39. Тут можна придбати вікна;

“Будівельні послуги”: м. Краматорськ. Номер телефону: (050)423-71-04. Тут надають широкий спектр будівельних робіт: плиточні, демонтажні, штукатурні, фасадні, малярні роботи, встановлення вікон і дверей, сантехніка, покрівля та інші;

“Електросервіс”: вул. Ювілейна, буд. 36. Номер телефону: (099)115-50-36. Тут можна придбати товари/послуги в категорії “інше”;

“Окнапласт”: вул. Хмельницького Богдана, буд. 7. Номер телефону: (095)547-92-70. Тут можна придбати вікна;

“Каштан”: вул. Танкістів, буд. 94. Номер телефону: (095)258-15-93. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“ФОП Гавриляк І.М.”: вул. Велика Садова, буд. 75. Номер телефону: (099)431-49-46. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“КрамЛіс”: вул. Зернова, буд. 3А. Номер телефону: (095)382-25-34. Тут можна придбати будівельні матеріали (зокрема деревину та супутні товари);

“Світ Вікон”: вул. Ярослава Мудрого, буд. 39. Номер телефону: (050)011-06-05. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру, а також шпалери та настінні покриття;

“Вікна та Покрівля для Вашого дому”: м. Краматорськ. Номер телефону: (095)589-30-01. Тут надають послуги з встановлення вікон та покрівельних робіт;

“Електроінструмент”: вул. Паркова, буд. 81. Номер телефону: (050)580-07-62. Тут можна придбати електроінструменти та пиломатеріали;

“ПримаПласт”: вул. Леонтовича Миколи, буд. 12. Номер телефону: (095)682-25-27. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру;

“ФОП Приб В. О.”: м. Краматорськ. Номер телефону: (050)826-43-49. Надає будівельні та ремонтні послуги: плиточні, демонтажні, штукатурні, малярні, фасадні роботи, встановлення вікон і дверей, сантехніка, покрівля, гіпсокартон та інше.

Де у Слов’янську витратити компенсаційні гроші “єВідновлення”

У Слов’янську з компенсаційними коштами можна звернутися до таких магазинів або ФОПів (натисніть, щоб побачити перелік): “Сантехпласт”: вул. Професійна, буд. 9. Номер телефону: (050)872-64-01. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“ФОП Зеленський В.О.”: вул. Вчительська, буд. 2. Номер телефону: (050)872-64-01. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“ФОП ЛАХТІН Ю.І.”: м. Слов’янськ. Номер телефону: (050)977-86-83. Надає послуги з покрівельних робіт;

“Вікноцентр”: вул. Шовковична, буд. 15А. Номер телефону: (099)380-90-01. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру, а також інші будівельні матеріали;

“ЄВРОСТАНДАРТ”: вул. Свободи, буд. 41. Номер телефону: (099)729-74-84. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Евродекор”: вул. Батюка, буд. 50. Номер телефону: (050)807-58-80. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Віконний світ”: вул. Центральна, буд. 39. Номер телефону: (050)052-64-63. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“BUDCITY”: вул. Центральна, буд. 77. Номер телефону: (050)518-88-21. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Євродекор”: Слов’янськ, вул. Батюка, буд. 50. Номер телефону: (050)814-41-49. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Вікноцентр”: вул. Шовковична, буд. 15-А. Номер телефону: (095)433-39-43. Тут є покрівля, будівельні матеріали, двері та фурнітура для дверей та інше;

“СТРОЙМАРКЕТ ЄВРОСТАНДАРТ”: вул. Свободи, буд. 41. Номер телефону: (050)260-32-03. Тут є будівельні матеріали;

“БУДМАРКЕТ eXPERT”: вул. Центральна, буд. 39. Номер телефону: (050)260-32-03. Тут є будівельні матеріали;

“ФОП Лещенко Л.С.”:. Номер телефону: (050)471-27-12. Тут надають послуги зі штукатурних робіт;

“1750 Підрядники теслярських робіт”: вул. Вокзальна, буд. 54. Номер телефону: (095)518-76-44. Тут можна придбати покрівлю, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, вікна;

“BUDCITY”: вул. Центральна, буд. 77. Номер телефону: (099)031-13-30. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Золоті Ворота”: вул. Лозановича, буд. 12. Номер телефону: (050)423-70-60. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“МегаСтрой”: вул. Вокзальна, буд. 2. Номер телефону: (050)048-81-82. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

Магазин: вул. Світлодарська, буд. 5. Номер телефону: (050)982-18-40. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Лис”: вул. Банківська, буд. 83-А. Номер телефону: (095)188-48-02. Тут можна придбати вікна та інші товари;

“ВІКНОСІСТЕМ”: вул. Лозановича, буд. 10. Номер телефону: (095)524-32-77. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей та інші товари;

“Окна двери”: вул. Толстого Л., буд. 15. Номер телефону: (050)901-98-23. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Привоз”: пров. Маломіський, буд. 16. Номер телефону: (099)061-16-72. Тут можна придбати покрівлю, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку та інші товари;

“Будівельний магазин Лідер”: вул. Батюка, буд. 24. Номер телефону: (095)149-77-40. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“SHOWROOM”: вул. Шовковична, буд. 27. Номер телефону: (050)754-78-84. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Будівельні”: адреса не вказана. Номер телефону: (050)692-90-19. Тут можна замовити плиточні роботи, демонтажні роботи, штукатурні роботи, роботи з каменем, мармуром і гранітом, встановлення вікон і дверей, сантехнічні роботи, малярні та фасадні роботи, стелі, поклейку шпалер, покрівельні та гіпсокартонні роботи та інші послуги;

“Салон вікон”: вул. Шевченка, буд. 9. Номер телефону: (050)805-03-50. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, покриття для підлоги, вікна та інші товари;

“ЕЛІТ”: вул. Свободи, буд. 5. Номер телефону: (050)348-48-00. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“ХРОМТЕК”: вул. Торгова, буд. 45. Номер телефону: (050)603-61-70. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, сантехніку, плитку, пиломатеріали та деревні плити та інші товари;

“Вікна та двері”: вул. Університетська, буд. 59. Номер телефону: (095)877-08-74. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру;

“Вікна, двері, склопакети, підвіконня, відливи, москітні сітки, ущільнювачі, ручки та інше”: вул. Університетська, буд. 49. Номер телефону: (050)673-24-66. Тут можна придбати двері та фурнітуру для дверей, вікна, склопакети, підвіконня, відливи, москітні сітки, ущільнювачі, ручки та інші товари;

“ВУЛ БІРЮЗОВА 9”: м. Слов’янськ, вул. Бірюзова, буд. 9. Номер телефону: (050)580-82-56. Тут можна замовити штукатурні роботи, малярні роботи та інші послуги;

“Елма Вікна”: вул. Свободи, буд. 5. Номер телефону: (099)562-88-95. Тут можна придбати сантехніку, вікна та інші товари;

“Екіпаж”: вул. Поштова, буд. 12. Номер телефону: (050)828-36-99. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Будівельні матеріали”: вул. Центральна, буд. 39. Номер телефону: (099)000-49-90. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Будівельні послуги”: м. Слов’янськ. Номер телефону: (050)734-82-01. Тут можна замовити встановлення вікон, малярні роботи, фасадні роботи та встановлення дверей;

“У Анна будівельні роботи”: м. Слов’янськ. Номер телефону: (068)478-78-63. Надаються послуги з плиточних робіт, демонтажних робіт, штукатурних робіт, робіт з каменем, мармуром, гранітом, встановлення вікон, сантехніки, малярних робіт, фасадних робіт, встановлення дверей, стелі, поклейки шпалер, покрівлі та гіпсокартонних робіт;

“Оптовий магазин вікон та дверей”: вул. Василівська, буд. 37. Номер телефону: (099)330-88-77. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру для дверей;

“ФОП Павенко А.О. Магазин “ВОСЬМИЙ МАГАЗИН”: вул. Торська, буд. 22. Номер телефону: (095)860-63-65. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“ФОП ТИМОФЄЄВА А.Р.”: вул. Незалежності, буд. 32. Номер телефону: (095)721-87-37. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Будівельні матеріали”: вул. Вокзальна, буд. 59. Номер телефону: (095)188-49-55. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Славелектро”: вул. Ярмаркова, буд. 35. Номер телефону: (050)566-44-90. Тут можна придбати товари в категорії “інше”;

“БУДХАТА”: вул. Торгова, буд. 44. Номер телефону: (050)641-88-52. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“ФОП Шмуліч А.С.”: м. Слов’янськ. Номер телефону: (095)447-81-72. Тут надають послуги з плиточних, демонтажних, штукатурних, малярних, фасадних робіт, встановлення вікон і дверей, сантехніки, покрівлі та інших будівельних робіт;

“Пугач”: вул. Свободи, буд. 6. Номер телефону: (095)492-65-44. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Хозмаг Мастер”: вул. Бульварна, буд. 2. Номер телефону: (095)400-40-42. Тут можна придбати будівельні матеріали, сантехніку та пиломатеріали;

“Оптовий склад будівельних матеріалів”: вул. Ярослава Мудрого, буд. 86А. Номер телефону: (050)598-51-26. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Магазин «Вікона»”: вул. Університетська, буд. 42. Номер телефону: (095)167-73-70. Тут можна придбати товари для покрівлі;

“Мега Строй”: вул. Вокзальна, буд. 2. Номер телефону: (050)260-67-34. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“МАГАЗИН”: вул. Університетська, буд. 2. Номер телефону: (066)182-77-48. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“ФОП Крамаренко”: пров. Маломіський, буд. 16. Номер телефону: (099)061-16-72. Тут можна придбати будівельні матеріали та пиломатеріали;

“Ремонтні роботи”: м. Слов’янськ. Номер телефону: (095)157-09-03. Надаються ремонтні послуги, зокрема фасадні роботи;

“Babylon”: вул. Торська, буд. 26. Номер телефону: (099)095-43-12. Тут можна придбати будівельні матеріали та вікна;

“Вікна WDS”: вул. Василівська, буд. 37. Номер телефону: (066)071-14-11. Тут можна придбати вікна та двері з фурнітурою;

“БудМатеріали”: вул. Ярмарочна, буд. 31. Номер телефону: (095)957-07-76. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Фасад”: вул. Університетська, буд. 59. Номер телефону: (050)919-36-14. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру;

“ФОП Ташев Максим Олександрович”: вул. Ярмаркова, буд. 35. Номер телефону: (095)196-25-05. Тут можна придбати будівельні матеріали.

Де у Лимані можна витратити гроші “єВідновлення”

Гроші можна витратити у таких магазинах (натисніть, щоб побачити перелік): “АльфаСтрой”: вул. Свободи, буд. 36. Номер телефону: (050)774-23-87. Тут можна придбати будівельні товари;

“ФОП Губа Світлана Олександрівна”: вул. Незалежності, буд. 50. Номер телефону: (050)031-23-00. Тут можна придбати будівельні товари;

“ФОП “Шмуліч А.С” у Лимані. Номер телефону: (095)447-81-72. Надає будівельні та ремонтні послуги: плиточні, демонтажні, штукатурні, малярні, фасадні роботи, встановлює вікна і двері, сантехніку, а також роботи зі стелею, шпалерами, покрівлею, гіпсокартоном, каменем, мармуром і гранітом;

“Babylon”: вул. Бахмутська, буд. 14. Номер телефону: (099)095-43-12. Тут можна придбати будівельні товари, двері, вікна та фурнітуру до них.

Де у Святогірську можна витратити компенсацію “єВідновлення”

У Святогірську компенсаційні гроші можна витратити за такими адресами (натисніть, щоб побачити перелік): “Дрібниці/2”: вул. Мазепи Івана, буд. 50-Б. Номер телефону: (066)824-36-11. Тут продають у продажі є покрівля, металопрокат, будівельні матеріали, сантехніка, пиломатеріали, дерев’яні плити, покриття для підлоги, двері та фурнітура до них;

“ФОП “Шмуліч А.С” у Святогірську. Номер телефону: (095)447-81-72. Надає будівельні та ремонтні послуги: плиточні, демонтажні, штукатурні, малярні, фасадні роботи, встановлює вікна і двері, сантехніку, а також роботи зі стелею, шпалерами, покрівлею, гіпсокартоном, каменем, мармуром і гранітом;

“Каштан Плюс”: вул. Мазепи Івана, буд. 80. Номер телефону: (063)474-16-86. Тут можна придбати будівельні товари;

“Babylon”: вул. Соборна, буд. 2. Номер телефону: (099)095-43-12. Тут можна придбати будівельні товари, двері, вікна та фурнітуру до них.

Де у Дружківці витратити гроші “єВідновлення”

У Дружківці можна звернутися до таких магазинів та підприємців (натисніть, щоб побачити перелік): “Магніт”: вул. Петліна, буд. 6. Номер телефону: (099)023-08-71. Тут є будівельні матеріали, двері та фурнітура для дверей, сантехніка, пиломатеріали та деревні плити, будівельне кріплення, покриття для підлоги та вікна;

“ТЦ Кристал”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 84-А. Номер телефону: (050)623-31-54. Тут можна придбати будівельні матеріали, вікна, двері та фурнітуру для дверей, а також інші товари;

“TAYFUN”: вул. Космонавтів, буд. 58. Номер телефону: (050)987-18-16. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Майстерія”: вул. Космонавтів, буд. 20. Номер телефону: (066)891-27-01. Тут можна придбати металопрокат, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, пиломатеріали та деревні плити, будівельне кріплення, покриття для підлоги та інші товари;

“ВІКНА-ДВЕРІ”: вул. Космонавтів, буд. 50-А. Номер телефону: (050)130-02-97. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Каштан+”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 81. Номер телефону: (095)910-35-63. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Babylon”: вул. Миру, буд. 36. Номер телефону: (099)095-43-12. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, вікна та інші товари;

“Моноліт”: вул. Базарна, буд. 5. Номер телефону: (050)706-60-78. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“СантехCity”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 84 Б. Номер телефону: (066)400-22-65. Тут можна придбати будівельні матеріали, сантехніку та інші товари;

“Елма Буд”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 120. Номер телефону: (050)759-09-50. Тут можна придбати будівельні матеріали, сантехніку, вікна та інші товари;

“Електромонтажні роботи”: м. Дружківка. Номер телефону: (050)954-06-69;

“Покрівельні роботи; продаж та монтаж металопластикові вироби”. Номер телефону: (095)755-61-33;

“ФОП НИКОНОВА ТВ”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 84б. Номер телефону: (095)161-79-67. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Дніпро М”: вул. Космонавтів, буд. 20. Номер телефону: (067)414-52-95. Тут можна придбати товари в категорії “інше”;

“ФОП Рикуш Олександр Васильович”: м. Дружківка. Номер телефону: (050)266-41-06. Тут надають послуги в категорії “інше”;

“ФОП Перець Л.В.”: вул. Сонячна, буд. 68. Номер телефону: (095)060-98-31. Тут можна придбати металопрокат;

“Будівельник”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 84-Б. Номер телефону: (099)066-51-10. Тут можна придбати будівельні матеріали та сантехніку;

“ФОП Кравченко”: вул. Пилипенка Віталія, буд. 84. Номер телефону: (050)642-54-88. Тут можна придбати будівельні матеріали, вікна, двері та фурнітуру, а також інші товари.

Де у Миколаївці витратити гроші “єВідновлення”

Гроші за державною програмою “єВідновлення” можна витратити у таких магазинах (натисніть, щоб побачити перелік): “Будівельний Торговий Центр”: вул. Петренка Михайла, буд. 7. Номер телефону: (050)772-96-70. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Конвалія”: пров. Козацький, буд. 1. Номер телефону: (050)712-29-60. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“FOP RYHYRIA”: адреса не вказана. Номер телефону: (066)968-15-6. Тут можна замовити плиточні роботи, демонтажні роботи, штукатурні роботи, встановлення вікон і дверей, сантехнічні роботи, малярні та фасадні роботи, стелі та покрівельні роботи та інші послуги;

“Вікна.Двері.Балкони”: вул. Січових стрільців, буд. 32. Номер телефону: (066)551-88-80. Тут можна придбати вікна, двері, балкони та фурнітуру для дверей;

“Вікна, двері”: вул. Музична, буд. 5. Номер телефону: (063)548-93-63. Тут можна придбати вікна, двері та будівельні матеріали.

Де у Райгородку витратити компенсацію за пошкоджений будинок

Гроші за державною програмою “єВідновлення” можна витратити у таких магазинах (натисніть, щоб побачити перелік): “Будівельний магазин”: вул. Східна, буд. 1А. Номер телефону: (066)143-19-43. Тут можна придбати вікна та інші товари;

“Магазин «Канальський»”: вул. Виноградна, буд. 35/2. Номер телефону: (095)604-41-70. Тут можна придбати будівельні матеріали, сантехніку, будівельне кріплення та інші товари;

“KONNEKT”: вул. Східна, буд. 6А. Номер телефону: (095)579-38-68. Тут можна придбати будівельні матеріали.

Де витрати кошти “єВідновлення” в інших населених пунктах Краматорського району

Гроші можна витратити у таких магазинах (натисніть, щоб побачити перелік): “Добробут” ФОП Гетьманенко Г.В.: село Привілля, пров. Мічуріна, буд. 22б. Номер телефону: (095)619-89-69. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“БАЗА ГРАНІТ”: село Іверське, вул. Центральна, буд. 23. Номер телефону: (050)948-37-06. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ МТ”: селище Біленьке, вул. Львівська, буд. 49. Номер телефону: (099)214-90-80. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“БУДМАГАЗИН”: селище Біленьке, вул. Софіївська, буд. 136. Номер телефону: (066)482-80-90. Тут можна придбати покрівлю, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, пиломатеріали та деревні плити, шпалери та настінні покриття, будівельне кріплення;

“Житлове та торгове будівництво”: селище Біленьке, вул. Калинова, буд. 1. Номер телефону: (050)636-66-27. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“КАШТАН ПЛЮС”: селище Біленьке, вул. Лук’яненка Левка, буд. 174 А. Номер телефону: (099)203-60-43. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“КОМФОРТ”: селище Олександрівка, вул. Центральна, буд. 6. Номер телефону: (050)755-23-90. Тут можна придбати покрівлю, будівельні матеріали, двері та фурнітуру, сантехніку та інші товари;

“Євростандарт”: селище Олександрівка, вул. Навчальна, буд. 23 Б. Номер телефону: (099)183-33-56. Тут можна придбати будівельні матеріали.

Де у Добропіллі витратити компенсаційні гроші “єВідновлення”

Гроші “єВідновлення” у Добропіллі можна витратити за такими адресами (натисніть, щоб побачити перелік): “Будівельна база «Комфорт»”: вул. Фестивальна, буд. 5. Номер телефону: (066)911-10-11. Тут можна придбати будівельні матеріали;

“Комфорт”: вул. Франка Івана, буд. 33. Номер телефону: (050)052-72-17. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, вікна та інші товари;

“Строймікс”: вул. Лі Олександра імені, буд. 22. Номер телефону: (050)867-08-64. Тут можна придбати покрівлю, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, плитку, пиломатеріали та деревні плити, шпалери та настінні покриття, будівельне кріплення, покриття для підлоги, вікна;

“ТОВ «РЕМ-БУД 21»”: адреса не вказана. Номер телефону: (095)464-30-13. Тут можна замовити плиточні роботи, демонтажні роботи, штукатурні роботи, роботи з каменем, мармуром і гранітом, встановлення вікон і дверей, сантехнічні роботи, малярні та фасадні роботи, стелі, поклейку шпалер, покрівельні та гіпсокартонні роботи та інші послуги;

“Прогрес Плюс”: вул. Франка Івана, буд. 31/2. Номер телефону: (050)620-46-05. Тут можна придбати покрівлю, металопрокат, будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей, сантехніку, пиломатеріали та деревні плити, шпалери та настінні покриття, будівельне кріплення, покриття для підлоги та інші товари;

“ПРОГРЕС”: вул. Франка Івана, буд. 31/1. Номер телефону: (050)750-18-09. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Конвалія”: пров. Козацький, буд. 1. Номер телефону: (050)712-29-60. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“Строймаркет”: просп. Шевченка, буд. 1-А. Номер телефону: (050)220-07-56. Тут можна придбати будівельні матеріали та інші товари;

“ViknaServis”: просп. Шевченка, буд. 1а. Номер телефону: (050)154-18-13. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру для дверей;

“ODETTO”: просп. Шевченка, буд. 1-А. Номер телефону: (095)335-08-18. Тут можна придбати вікна та супутні товари;

“ВІКНА”: просп. Шевченка, буд. 9/А. Номер телефону: (050)509-10-23. Тут можна придбати вікна та супутні товари;

“ФОП Орлов Максим Сергійович”: м. Добропілля. Номер телефону: (095)398-66-34. Надає послуги з плиточних, демонтажних, штукатурних, малярних, фасадних робіт, встановлення вікон і дверей, сантехніки та покрівлі;

“Домовичок”: вул. Гагаріна, буд. 38Б. Номер телефону: (050)649-34-72. Тут можна придбати шпалери та настінні покриття;

“ФОП Внуков Юрій Юрійович”: м. Добропілля. Номер телефону: (066)064-54-08. Надає будівельні та ремонтні послуги: плиточні, демонтажні, штукатурні, малярні, фасадні роботи, встановлення вікон і дверей, сантехніка, покрівля, гіпсокартон та інше.

У місті Білицьке компенсаційні гроші можна витратити за такими адресами (натисніть, щоб побачити перелік): "Все для Дому": вул. Вознесенського, буд. 22. Номер телефону: (099)557-70-06. Тут можна придбати вікна, двері та фурнітуру для дверей;

“ВІКОНДА”: вул. Праці, буд. 38. Номер телефону: (095)340-10-40. Тут можна придбати будівельні матеріали, двері та фурнітуру для дверей та інші товари.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зібрали всю корисну інформацію про компенсації в єдиний посібник. Тут є відповіді на всі питання незалежно від того, чи ви хочете відремонтувати пошкоджене житло, придбати нове замість знищеного, чи ваша оселя залишилася в окупації.