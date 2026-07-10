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В Україні діє ціла мережа, яка надає безкоштовну юридичну допомогу ВПО — це державна система, громадські організації та гуманітарні програми. Розповідаємо, де можна отримати юридичну допомогу переселенцям залежно від ситуації.
Передусім слід розрізняти, що консультація юриста та безкоштовне представництво адвоката в суді — це різні види допомоги. Безоплатна правова допомога ВПО може бути первинною або вторинною. Первинна правова допомога передбачає інформування про права, консультації та складання заяв і скарг. Вторинна — це захист і представництво в судах та інших державних органах, зокрема підготовка процесуальних документів. Її можуть отримати, зокрема, переселенці з низьким доходом або люди без документів, що посвідчують особу.
Держава безоплатно надає правничу допомогу окремим категоріям людей. Це означає, що юрист представляє інтереси людини в суді, складає документи або консультує — і все це безкоштовно.
Право на всі види правничої допомоги мають:
Право на допомогу з конкретних питань мають:
Повний перелік категорій — 29 пунктів — визначає стаття 14 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу”.
Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують належність до однієї з категорій, до найближчого бюро правничої допомоги.
Звернутися до системи можна в кілька способів:
Юристи системи безоплатної правничої допомоги консультують переселенців з питань відновлення документів, оформлення виплат, компенсацій за пошкоджене майно, а також представляють інтереси ВПО в суді. Це одна з основних державних програм, яка забезпечує допомогу ВПО з документами та іншими правовими питаннями.
Окрім державної системи, юридичну допомогу переселенцям надають громадські організації та міжнародні програми.
БФ “Право на захист” безкоштовну юридичну допомогу ВПО з питань вимушеного переміщення та захисту прав людей, які постраждали від війни. Отримати консультацію можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 21:00 за телефоном (093)507-50-90 або через онлайн-форму на сайті організації.
Фонд також розробив чатбот “Юридичний порадник для ВПО”, доступний цілодобово у Viber, Telegram та Facebook Messenger. Це один із сервісів, який надає правову допомогу переселенцям онлайн. Чатбот відповідає на запитання щодо трудових відносин, виїзду за кордон, відновлення документів, виплат і пенсій, а за потреби скеровує до юристів фонду.
“Гончаренко центр” веде безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців за номерами (067)428-28-64 та (050)107-88-83 у будні з 09:00 до 18:00. Тут можна отримати консультацію юриста для ВПО безкоштовно, а в окремих випадках — допомогу з підготовкою адвокатських запитів і заяв.
Програма “Єднання заради дії” (VIA) працює у 18 областях України та допомагає інтеграції переселенців у приймаючі громади. Серед іншого вона надає безоплатні юридичні консультації щодо відновлення втрачених документів, оформлення пенсії за новим місцем проживання, виплат на дитину та тимчасового житла. Для звернення потрібно заповнити коротку форму на сайті програми, після чого з людиною зв’яжуться юристи.
Якщо вас цікавить, куди звернутися ВПО по юридичну допомогу онлайн, скористатися можна не лише вище згаданим чатботом. Перевірену правову інформацію також містять портал “Дія.Безбар’єрність” і мобільний застосунок “Безоплатна правова допомога”.
Для звернення по юридичну допомогу зазвичай потрібні:
Якщо якісь папери втрачені, допомогу ВПО з документами можна отримати у юристів системи безоплатної правничої допомоги. Вони пояснять порядок їх відновлення та допоможуть розібратися з подальшими діями — це один із поширених запитів ВПО.
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