Юридична допомога. Ілюстративне фото: Мережа права

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В Україні діє ціла мережа, яка надає безкоштовну юридичну допомогу ВПО — це державна система, громадські організації та гуманітарні програми. Розповідаємо, де можна отримати юридичну допомогу переселенцям залежно від ситуації.

Передусім слід розрізняти, що консультація юриста та безкоштовне представництво адвоката в суді — це різні види допомоги. Безоплатна правова допомога ВПО може бути первинною або вторинною. Первинна правова допомога передбачає інформування про права, консультації та складання заяв і скарг. Вторинна — це захист і представництво в судах та інших державних органах, зокрема підготовка процесуальних документів. Її можуть отримати, зокрема, переселенці з низьким доходом або люди без документів, що посвідчують особу.

Державна система безоплатної правничої допомоги

Держава безоплатно надає правничу допомогу окремим категоріям людей. Це означає, що юрист представляє інтереси людини в суді, складає документи або консультує — і все це безкоштовно.

Право на всі види правничої допомоги мають:

внутрішньо переміщені особи;

люди з низьким доходом — якщо він не перевищує двох прожиткових мінімумів, — та люди з інвалідністю, які отримують невелику пенсію чи соцдопомогу;

діти, зокрема діти-сироти й діти без батьківського піклування;

ветерани війни, члени сімей загиблих військових, люди з особливими заслугами перед державою;

викривачі корупції — щодо захисту своїх прав у зв’язку з повідомленням про корупцію.

Право на допомогу з конкретних питань мають:

громадяни, які живуть на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, — щодо захисту прав, порушених через збройну агресію РФ, зокрема компенсацій за знищене чи пошкоджене майно;

люди, які подали заяву на статус ВПО, але отримали відмову, — щодо оскарження цієї відмови;

родичі людей, зниклих безвісти за особливих обставин;

постраждалі від домашнього насильства, торгівлі людьми чи сексуального насильства, пов’язаного з війною;

люди без документів, що підтверджують особу чи громадянство, — щодо відновлення цих документів;

біженці та ті, хто потребує додаткового захисту;

реабілітовані люди — щодо самої реабілітації;

затримані, заарештовані або ті, кому призначили захисника за Кримінальним процесуальним кодексом.

Повний перелік категорій — 29 пунктів — визначає стаття 14 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу”.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують належність до однієї з категорій, до найближчого бюро правничої допомоги.

Звернутися до системи можна в кілька способів:

зателефонувати на номер 0(800)213-103 — дзвінки безплатні зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України, юристи відповідають у будні з 08:00 до 18:00 за київським часом;

прийти особисто до найближчого бюро правничої допомоги ( мережа налічує понад 400 бюро по Україні);

написати в телеграм: (067)721-31-03.

Юристи системи безоплатної правничої допомоги консультують переселенців з питань відновлення документів, оформлення виплат, компенсацій за пошкоджене майно, а також представляють інтереси ВПО в суді. Це одна з основних державних програм, яка забезпечує допомогу ВПО з документами та іншими правовими питаннями.

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Громадські організації, що допомагають ВПО

Окрім державної системи, юридичну допомогу переселенцям надають громадські організації та міжнародні програми.

БФ “Право на захист” безкоштовну юридичну допомогу ВПО з питань вимушеного переміщення та захисту прав людей, які постраждали від війни. Отримати консультацію можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 21:00 за телефоном (093)507-50-90 або через онлайн-форму на сайті організації.

Фонд також розробив чатбот “Юридичний порадник для ВПО”, доступний цілодобово у Viber, Telegram та Facebook Messenger. Це один із сервісів, який надає правову допомогу переселенцям онлайн. Чатбот відповідає на запитання щодо трудових відносин, виїзду за кордон, відновлення документів, виплат і пенсій, а за потреби скеровує до юристів фонду.

“Гончаренко центр” веде безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців за номерами (067)428-28-64 та (050)107-88-83 у будні з 09:00 до 18:00. Тут можна отримати консультацію юриста для ВПО безкоштовно, а в окремих випадках — допомогу з підготовкою адвокатських запитів і заяв.

Програма “Єднання заради дії” (VIA) працює у 18 областях України та допомагає інтеграції переселенців у приймаючі громади. Серед іншого вона надає безоплатні юридичні консультації щодо відновлення втрачених документів, оформлення пенсії за новим місцем проживання, виплат на дитину та тимчасового житла. Для звернення потрібно заповнити коротку форму на сайті програми, після чого з людиною зв’яжуться юристи.

Куди звернутися онлайн

Якщо вас цікавить, куди звернутися ВПО по юридичну допомогу онлайн, скористатися можна не лише вище згаданим чатботом. Перевірену правову інформацію також містять портал “Дія.Безбар’єрність” і мобільний застосунок “Безоплатна правова допомога”.

Які документи можуть знадобитися

Для звернення по юридичну допомогу зазвичай потрібні:

паспорт або документ, що посвідчує особу,

довідка ВПО (за наявності),

документи, що стосуються конкретного питання — наприклад, документи на майно при зверненні щодо компенсації за пошкоджене житло.

Якщо якісь папери втрачені, допомогу ВПО з документами можна отримати у юристів системи безоплатної правничої допомоги. Вони пояснять порядок їх відновлення та допоможуть розібратися з подальшими діями — це один із поширених запитів ВПО.

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