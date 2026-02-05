Свідоцтво про смерть. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Рідні людини, яка померла в окупації, не можуть оформити свідоцтво про її смерть звичним способом. Це відбувається тому, що вони не мають документів українського зразка, які є підставою для державної реєстрації смерті, а довідки з окупації на підконтрольній території не діють.

Разом із начальницею Краматорського відділу надання безоплатної правничої допомоги Вікторією Харенко розбираємося, як оформити свідоцтво про смерть людини на ТОТ і для чого воно потрібне.

Як оформити свідоцтво про смерть людини, яка померла або загинула в окупації

Щоб оформити свідоцтво про смерть людини на тимчасово окупованій території, спершу треба довести в суді факт її смерті. Для цього потрібно подати заяву до будь-якого суду України незалежно від місця реєстрації чи проживання заявника. Розглядають такі справи невідкладно.

Подати заяву до суду можуть рідні померлого, їхні законні представники або інші зацікавлені люди: співвласники майна, кредитори тощо. Крім неї, суду необхідно надати підтвердження, що людина дійсно померла або загинула. Такими доказами, зокрема, є документи з окупаційних установ.

Загалом підтвердити смерть можуть:

лікарське свідоцтво про смерть;

довідка про причину смерті;

свідоцтво про смерть окупаційного зразка;

пояснення заявників чи свідків (залежно від суду можуть прийняти письмові свідчення або залучити людей, які їх надають, до судового засідання, зокрема в режимі відеоконференції);

речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів;

наказ командира військової частини про виключення із особового складу (видається у випадку смерті військовослужбовця після службового розслідування щодо обставин його смерті чи зникнення);

скриншоти особистого листування;

дані з відкритих джерел, що доводять факт ведення бойових дій у конкретній місцевості в певний час (наприклад, фото зруйнованого будинку, у якому жила чи перебувала померла людина);

акти про настання смерті в довільній формі (складають очевидці смерті людини без посвідчення в спеціальних органах);

заява до правоохоронців про зникнення людини, зокрема в обставинах, які загрожували їй смертю;

фото з місця поховання та/або копії договорів про придбання ритуальних послуг.

“Навіть якщо документи видані окупаційною владою і їхні оригінали відсутні, вони можуть бути доказами у справах про встановлення факту смерті на ТОТ. Знайомі чи родичі, які перебувають в окупації, можуть надіслати фото документів заявнику через месенджер. Тоді він роздруковує їх, пише «згідно з оригіналом», ставить дату й підпис, а суд вже оцінює докази в цілому”, — зазначає начальниця Краматорського відділу надання безоплатної правничої допомоги Вікторія Харенко.

У день отримання рішення суду заявник або будь-хто зі спадкоємців померлого може звернутися до органів ДРАЦС, щоб офіційно зареєструвати смерть і отримати відповідне свідоцтво. Також можливий варіант, коли суд самостійно надсилає рішення до ДРАЦС за місцем ухвалення. Тоді реєстрацію смерті там проводять в день надходження копії такого рішення, а свідоцтво видають заявнику під час звернення.

“Ухвалене судом рішення про встановлення факту смерті не замінює собою документів, що видаються органами ДРАЦС, а є тільки підставою для одержання зазначених документів. Тобто після отримання судового рішення особа має звернутись до органу ДРАЦС, зареєструвати факт смерті особи та отримати свідоцтво про смерть”, — наголошує експертка.

Що робити, якщо отримати докази смерті людини на окупованій території неможливо

Суд не може встановити факт смерті людини в окупації без доказової бази. Якщо з певних причин її немає, рідні померлого можуть вдатися до інших процедур: визнати людину безвісно відсутньою та оголосити її померлою. У результаті такі дії теж можуть призвести до ухвалення судового рішення, на підставі якого ДРАЦС зможе видати свідоцтво про смерть.

“Без доказів, які б переконливо свідчили про факт смерті громадянина, правильним було б звернення до суду із заявою про оголошення судом особи померлою. Але оголошення судом фізичної особи померлою можливе за умови відсутності у місці її постійного проживання відомостей про місце її перебування протягом трьох років. При цьому відсутність безумовних доказів на підтвердження цих обставин також унеможливлює ухвалення судом рішень”, — попереджає Вікторія Харенко.

У такому випадку експертка радить рідним померлого звернутися по юридичну допомогу. Надати її безкоштовно можуть юристи системи безоплатної правничої допомоги особисто в найближчому бюро, онлайн через Telegram-бот або за номером телефону: 0 800 213 103.

Чому потрібно отримати українське свідоцтво про смерть людини на ТОТ

Якщо людина померла в окупації, зареєструвати її смерть і оформити відповідне свідоцтво можна протягом необмеженого терміну. Однак зробити це важливо, бо саме документи про смерть дозволяють отримати виплати від держави й оформити спадщину.

Так, навіть якщо людина померла на ТОТ, її рідні можуть скористатися допомогою на поховання. Її надає Пенсійний фонд України, якщо померла людина була застрахованою і не перебувала на повному державному утриманні. Наразі ця допомога становить 4100 гривень, але Пенсійний фонд вже опублікував проєкт Постанови, де її розмір пропонують підвищити до 8500 гривень.

Якщо ж людина не була застрахованою, допомогу на поховання її рідним виплачує громада.

“Незастрахованою є людина, яка не досягла пенсійного віку, не працювала, не перебувала на службі й не була зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна. За неї допомогу на поховання надає влада громади за місцем її проживання. Але це не стосується тимчасово окупованих територій, адже там українські громади не діють”, — пояснює Вікторія Харенко.

Крім цього, після доведення факту смерті людини на окупованій території члени її родини можуть оформити спадщину. Протягом шести місяців з дня відкриття спадщини вони мають право подати заяву про її прийняття до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України.

“Якщо смерть особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті або дня, з якого її оголошено померлою, у період дії воєнного стану в Україні та протягом двох років з дня його припинення або скасування, шестимісячний строк для прийняття спадщини обчислюються з дня державної реєстрації смерті особи”, — зазначає експертка.

Також реєстрація факту смерті людини потрібна, щоб уникнути можливих проблем із нарахуванням їй соціальних виплат. Якщо померлій на ТОТ людині продовжують виплачувати пенсію чи інші виплати вже після смерті, з її рідних можуть вимагати повернути ці кошти. Тому їм важливо зареєструвати факт смерті й потім закрити банківські рахунки померлого.

