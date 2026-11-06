Де працюють релоковані установи Курахівської громади: адреси у 2026 році

Курахове. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Курахівська міська військова адміністрація, міська рада та комунальні установи громади після релокації працюють у Дніпропетровській і Київській областях. Більшість із них розмістили у селищі Слобожанське та Дніпрі, ще одна установа працює в Броварах. Усі переїхали в листопаді 2024 року.

Про це Вільному Радіо повідомили у Курахівській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Які установи працюють у Слобожанському

За адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 23 працюють Курахівська міська військова адміністрація та міська рада.

Там же розмістили фінансове управління, управління соціального захисту населення, Центр надання соціальних послуг, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Надія” та службу у справах дітей.

Де працюють освітні, культурні та медичні заклади громади

Основну частину освітніх і культурних установ Курахівської громади перемістили до Дніпра.

Їхня адреса: вулиця Філософська, 39-А, Чечелівський район, поштовий індекс 49006.

Тут працюють управління освіти, установи та заклади освіти громади, а також управління культури, молоді, спорту, туризму та інформаційної діяльності.

За цією адресою також розмістили Курахівський міський центр культури і дозвілля та його філію — Сонцівський центр культури і дозвілля, Острівський міський клуб і сільські будинки культури.

У Дніпрі продовжують працювати центральна міська публічна бібліотека та вісім її філій: Курахівська дитяча, Роївська, Гірницька, Гірницька дитяча, Дачненська, Новоселидівська, Успенівська та Сонцівська.

Там само розміщені Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади та її філія “Мистецька школа міста Гірник”, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа і центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.

Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради працює окремо від інших установ — у Дніпрі на вулиці Осінній, 11-А

Офіс комунального підприємства “Міська служба єдиного замовника” розташований за адресою: Дніпро, вулиця Миколи Руденка, 77.

Стоянка автотранспорту підприємства розміщена в Слобожанському.

Де працює трудовий архів Курахового

Трудовий архів міста Курахове перемістили до Броварів Київської області. Він розташований за адресою: вулиця Михайла Грушевського, 17/1, секція 2, приміщення 4.

До архіву можна звертатися, зокрема, по документи, необхідні для підтвердження трудового стажу під час оформлення пенсії.

Як зв’язатися з Курахівською МВА

Для листування з Курахівською міською військовою адміністрацією можна використовувати адресу: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 23.

Раніше ми розповідали, де в Україні працюють гуманітарні штаби для переселенців із Донеччини та за якими адресами ВПО можуть отримати допомогу