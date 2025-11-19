Організації, які надають безкоштовну психологічну підтримку дітям. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

В Україні працюють десятки проєктів і фондів, які надають психологічну підтримку дітям, підліткам та їхнім батькам/опікунам. У матеріалі ми зібрали список організацій і “гарячих ліній”, які допомагають дітям впоратися зі стресом, переживаннями та наслідками війни. Тут ви знайдете телефони, онлайн-чатботи, адреси центрів та рекомендації фахівців.

Благодійний фонд “Голоси дітей”

Всеукраїнська соціальна кампанія, яка закликає батьків чути своїх дітей. Зображення: Благодійний фонд “Голоси дітей”

Один з найбільших українських фондів комплексної психологічної допомоги дітям, які зазнали впливу війни. Команда працює вже майже 10 років, у фокусі уваги — всебічна підтримка дітей і родини. Фахівці фонду працюють з громадами та дитячими закладами по всій країні, адвокатують законодавчі зміни для захисту дітей.

Фонд “Голоси дітей” має центри у різних регіонах України:

Київ, вул. Ярославів Вал, 30А (тел.: 067 199 26 55);

Львів, вул. В. Чорновола 45а (корпус 8) (тел.: 068 269 00 56);

Трускавець — Східниця (тел.: 099 069 64 89);

Кривий Ріг (тел.: 067 390 40 44);

Запоріжжя (лівий берег) (тел.: 067 200 64 18);

Харків, метро “Наукова” (тел.: 067 390 34 25);

Дніпро (тел.: 067 200 58 10);

Миколаїв (тел.: 067 200 63 55);

Чернігів (тел.: 067 200 63 01);

Суми (мобільна бригада) (тел.: 067 140 80 98).

Мобільні виїзні бригади також працюють при центрах у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому розі, Миколаєві та Чернігові.

Оскільки не всі діти можуть бути досяжними фізично, благодійний фонд “Голоси дітей” також надає психологічну підтримку онлайн через:

загальну телефонну лінію 0 800 210 106 (з 08:00 до 20:00);

чатбот у телеграмі ;

чатбот у вайбері .

Основний принцип загальної телефонної лінії “Голосів дітей” полягає в інформуванні про активності та роботу фонду й перенаправленні щодо потрібних послуг. Уже після реєстрації звернення в межах доби з людиною сконтактує психолог, який відповідно до запиту та власного досвіду візьме цей випадок у роботу.

Психологічну консультацію можуть надати негайно у разі гострої кризи.

Психологи “Голосів дітей” допоможуть впоратися з такими проблемами:

посттравматичний стресовий розлад;

тривожні розлади;

депресивні розлади;

порушення сну;

розлади харчової поведінки;

селфхарм;

проблеми із самооцінкою і самосприйняттям;

проблеми в стосунках у сім’ї, школі;

труднощі з адаптацією до життєвих змін, як-от розлучення батьків, переїзд або втрата близької людини.

На початку повномасштабного вторгнення основні запити дітей і батьків, опікунів чи тих, хто їх замінює, до психологів фонду стосувалися подолання гострих реакцій на стрес. Про це журналістам Вільного Радіо розповіла психологиня БФ “Голоси дітей” Олена Лісова. Тепер запити стають більш складними й комплексними.

“Діти навчилися жити з гострими стресовими подразниками (сирени, потреба прокидатись і йти в сховище), але водночас потребують допомоги з навичками соціальної взаємодії, мотивацією будувати плани на майбутнє й опануванням способів релаксації та відпочинку”, — пояснює Олена Лісова.

Якщо спробувати виділити найчастіші причини звернення від дітей/ підлітків і їхніх батьків/опікунів, то психологиня Олена Лісова називає 4 основні:

роздратування й агресія;

проблеми з концентрацією;

замкнутість та апатія;

страх перед майбутнім.

Психологиня БФ “Голоси дітей” Олена Лісова також зібрала коротку аналітику за змістом запитів на онлайн-лінію підтримки за останні 7 місяців (квітень-жовтень 2025 року). Найчастіше (в середньому 17 запитів на місяць) зверталися через страхи, тривожні, панічні стани у дітей/підлітків. Орієнтовно 7-5 разів на місяць зверталися через труднощі соціалізації та комунікації дитини/підлітка з однолітками, родиною, самотність та труднощі адаптації через переїзди. Серед запитів (4-3 рази на місяць) від дітей/підлітків також були суїцидальні тенденції, гострі стресові реакції на обстріли, селфхарм (самоушкодження), складні емоційні переживання дітей військовослужбовців, пов’язані з тривогою за батьків, субдепресивні та депресивні стани, переживання втрати або невизначеної втрати, труднощі дітей/підлітків у стосунках з батьками, невпевненість, низька самооцінка, почуття провини. Батьки в середньому зверталися 6-5 разів на місяць зі складними питаннями щодо виховання дітей, психологічні труднощі, зокрема через емоційне вигорання. Крім цього, додала Лісова, трапляються і більш рідкісні запити. Наприклад, булінг дитини у класі/школі, зокрема з боку вчителів. Також були консультації щодо емоційного вигорання, старшої дитини, яка взяла на себе опіку над молодшими через переїзд, полон або втрату батьків, чи інші труднощі з батьками. Та запити через насильство, у тому числі сексуальне, відносно дитини. Від батьків було кілька запитів щодо складної поведінки підлітків — зловживання психоактивними речовинами, агресія, опозиційна поведінка, бродяжництво. І також зверталися батьки на консультацію психіатра для підтвердження/спростування підозр про психічну патологію у дитини.

“Поруч”

Онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, чиє звичне життя зламала війна. Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО “ВГЦ “Волонтер”.

У рамках проекту працюють також групи підтримки для вчителів, які зараз продовжують працювати з дітьми і потребують підтримки.

Для того, щоб отримати індивідуальні консультації психологів, необхідно заповнити анкету.

RAZOM з тобою

Програма психологічної підтримки БФ “Разом для України” для постраждалих від війни. Тут є безкоштовні онлайн і офлайн консультації для дорослих і дітей, психоедукаційні курси та вебінари з ментального здоров’я від команди фахівців з центрами у шести регіонах України (Харків, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Буча, Хмельницький).

Teenergizer

Teenergizer надає безкoштoвну психологічну дoпoмoгу для підлітків та молоді. Ілюстративне фото: Teenergizer

Організація надає конфіденційну психологічну підтримку для підлітків. Рух об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. Штаб-квартири знаходяться в Києві та Тбілісі.

На сайті можна записатись на безоплатну консультацію від психологів та консультантів проєкту. Також можна пройти тест, щоб оцінити свій психологічний стан. Підлітки можуть долучитися до організації Teenergizer і пройти стажування.

У коментарі Вільному Радіо заступниця директора в Teenergizer Євгенія Усиченко зазначила, що наразі найчастіше українські підлітки звертаються до Teenergizer з відчуттями виснаження, суму та розгубленості.

“Багато з них описують, що живуть у постійному циклі навчання, роботи або домашніх обов’язків, майже без можливості на відпочинок. І при цьому йде виснажлива повномасштабна війна: нічні тривоги, відключення світла, невизначеність щодо майбутнього. Через це підлітки часто говорять про втому, тривогу і відчуття, що емоцій “забагато”, а сил витримати всю напругу зараз — “дуже мало”, — розповідає заступниця директора в Teenergizer.

За її словами, також частими є запити про спілкування з іншими людьми. Це можуть бути складні відносини з батьками, коли підліткам важко донести власні почуття або потреби, а дорослі не завжди розуміють специфіку підліткового віку та викликів, які посилені війною. Крім того, молодь звертається і щодо романтичних стосунків: перші сильні закоханості, нерозділені почуття, ревнощі, розриви — усе це переживається дуже гостро й потребує підтримки.

“І знаєте, що особливо чіпляє? Навіть у такий важкий час, коли навколо постійна напруга, новини про втрати, повітряні тривоги, невизначеність — життя все одно тече своїм ходом. Підлітки залишаються підлітками. Вони закохуються, сваряться, переживають перші втрати і перші здобутки в школі, стосунках та житті. Ми маємо бути поруч у цих моментах. Просто залишатися тим місцем, де їх почують і допоможуть зрозуміти, що їхні почуття важливі, навіть (і особливо) в такі часи”, — додала Євгенія Усиченко.

Сервіс “Не дрібниці”

Підлітковий простір “Не дрібниці”. Зображення з сайту організації

Безоплатний простір психологічної підтримки підлітків. Сервіс надає анонімні консультації онлайн. Визначитися з темою звернення допоможе коротке опитування в чат-боті, але консультують психологи, не автоматизовані механізми.

На сайті зазначають, що фахівці пройшли відбір UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Консультують щодня з 10:00 до 22:00.

Якщо дитина не готова до розмови, то на сайті також є записані прямі ефіри та інформативні картки. Є матеріали на тему ПТСР і як з ним бути, як впоратися з панічною атакою, сепарація від батьків тощо.

У просторі пропонують також навчання на одну з трьох тем (опис подаємо без редагування):

1. Музичний гайд [не]токсичності

Разом зі співачкою Тучею на прикладі популярних пісень ти розберешся, що таке ред-флеги у стосунках та як від них убезпечитися.

2. Кіношний гайд [не]токсичності

Ютуберка Копійка на прикладі улюблених фільмів та серіалів розкаже, які штуки у сексуальних стосунках ок, які варто проговорити, а від яких — не озираючись бігти.

3. Ігровий гайд [не]токсичності

Разом з кіберспортсменом PETR1K ти розберешся, як працює ігрове комʼюніті, як захистити себе від булінгу та не дати токсікам перемогти.

Благодійний фонд Центру здоров’я та розвитку “Коло сім’ї”

Фонд допомагає дітям, молоді, майбутнім батькам, вагітним. На сайті зазначають про доступність послуг всім потребуючим дітям:

“Діяльність благодійного фонду “Коло сім’ї” зосереджена на забезпеченні якісних професійних послуг у сфері охорони психічного здоров’я вразливим групам на безкоштовній та пільговій основі. В серці нашої турботи – діти-сироти та родини, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема й у сучасному контексті війни в Україні”.

Є онлайн-прийоми та можливість прийти до закладів у Львові (вул. Ярославенка 21, +38 098 5596 521) та Києві (дитяче відділення вул. Дегтярівська 43/5, +38 095 1555 822, +38 067 1555 822).

Громадська спілка “Вінницький аналітично-просвітницький центр “Ветеранський простір”

Організація, серед інших послуг, також надає психологічну допомогу дітям, які переживають наслідки обстрілів або чиї родичі перебувають на фронті.

Благодійний фонд “Діти Героїв”

Психологічна підтримка для дітей віком до 18 років, які втратили одного чи обох батьків внаслідок російсько-української війни. Окрім гуманітарної, освітньої медичної та іншої допомоги, у фонді працює програма “Психологія та соціалізація”. Діти та опікуни можуть долучатися до індивідуальних сесій та груп підтримки, які проводять досвідчені фахівці. Тут детальна інструкція, як приєднатися.

Крім того, на сайті програми Першої леді Олени Зеленської “Ти як?” зібраний перелік перевірених проєктів та організацій, до яких можна звернутися зокрема і для безкоштовної психологічної підтримки дітей. Про це нагадала у розмові з Вільним Радіо радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Дар’я Герасимчук.

“Я б дуже хотіла, щоб ми в Україні не категоризували дітей. На тих, хто вимушено переїхав, на тих, хто має інвалідність. Хотілося, щоб ми в першу чергу бачили людину і її потребу. Психологічна підтримка, безумовно, дуже важлива і не тільки для дітей. Я зараз звертаюся більше до дорослих, які повинні розуміти і знати про просте правило “спочатку маску на себе, потім на дитину”. Якщо дорослий не свідомий і не знає, як допомогти собі, то і дитині своїй він допомогти не зможе”, — наголосила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Дар’я Герасимчук, зокрема, радить звернутатися за місцем свого проживання у Центр життєстійкості і там отримати психологічну підтримку. Там працюють з різними запитами від родин військових, родин ветеранів, родин, які вимушено переїхали.

Журналісти Вільного Радіо цього року відвідали кілька таких Центрів і можуть підтвердити, що серед послуг передбачена безкоштовна психологічна підтримка.

Також уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації має проєкт з громадською організацією “Академія турботи” — це програма підтримки “Тут і зараз”. Йдеться про психологічну підтримку дітей, які втратили батьків, дітей з інвалідністю, дітей, які отримали певні психологічні травми. Це програма для дітей молодшого віку (4-9 років).

Проєкт психологічної підтримки дітей і родин під час війни “Тут і зараз”. Зображення: Офіційна Facebook сторінка Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації

За словами уповноваженої, треба просто подати заявку, і можна буде отримати 10 консультацій, щоб покращити психологічний стан дитини.

“Ми на те і люди, щоб підтримувати одне одного. А якщо говорити про той стан, в якому ми всі перебуваємо, то ресурс — це найважливіше, що потрібно берегти”, — підсумувала Дар’я Герасимчук.

Для довідки: Куди ще можна звернутися за психологічною допомогою (лінії підтримки): лінія Національної психологічної асоціації 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня, дзвінки безоплатні); національна “гаряча лінія” для дітей та молоді від “Ла Страда-Україна” 0 800 500 225 (зі стаціонарного) або 116 111 (з мобільного). Дзвінки безоплатні, анонімні, конфіденційні; лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine 7333 (цілодобово).

Раніше ми писали, що для захисників Маріуполя, військових з міста і їхніх родин створили єдиний інформаційний портал. На платформі з назвою “Місце сили” будуть зібрані контакти, програми, послуги та можливості, які військові та їхні родини можуть отримати в мережі центрів “ЯМаріуполь”.