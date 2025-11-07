Інформаційна платформа "Місце сили". Скриншот Вільного Радіо з сайту ресурсу

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На сторінках ресурсу з назвою “Місце сили” будуть розміщувати інформацію про програми підтримки, можливості з навчання, перекваліфікації та працевлаштування, а також медичні й психологічні послуги, доступні для військових і їхніх сімей.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Скористатися платформою можуть ветерани Маріупольського гарнізону, чинні захисники з Маріуполя, їхні близькі, а також родини загиблих, полонених і зниклих безвісти.

“Проєкт створено, щоб підтримати наших захисників і їхні родини — забезпечити швидкий доступ до інформації та допомоги, полегшити шлях до відновлення, адаптації й повернення до мирного життя”, — зазначив посадовець.

На порталі будуть зібрані контакти, програми, послуги та можливості, які військові та їхні родини можуть отримати в мережі центрів “ЯМаріуполь”. Проте нині сайт працює в тестовому режимі — його ще допрацьовують.

Раніше ми розповідали, що для ветеранів війни та членів родин загиблих військових зі Світлодарської громади у місцевому бюджеті на 2025 рік заклали 685 тисяч гривень. За період із січня по вересень із місцевої скарбниці витратили менш ніж половину цієї суми.