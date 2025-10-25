685 тис. грн допомоги підготували у 2025 році для ветеранів війни та родичів загиблих військових зі Світлодарської громади. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Для ветеранів війни та членів родин загиблих військових зі Світлодарської громади у місцевому бюджеті на 2025 рік заклали 685 тисяч гривень. За період із січня по вересень із місцевої скарбниці витратили менш ніж половину цієї суми. Розповідаємо, хто вже отримав допомогу та як її оформити.

Про витрати з бюджету журналістам Вільного Радіо повідомили у Світлодарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Йдеться про “Цільову програму підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на 2025 рік”.

На момент написання статті кошти отримала 41 людина на загальну суму 290 тисяч гривень. Зокрема:

один ветеран — 5 тисяч гривень у зв’язку зі звільненням зі служби;

родина, в якої загинув близький під час захисту держави, — 20 тисяч гривень;

30 військових — 150 тисяч гривень (по 5 тисяч на людину) до Дня захисників і захисниць України;

двоє поранених військових — по 20 тисяч гривень кожному;

один боєць — 20 тисяч гривень на лікування тяжкого захворювання;

троє членів родин загиблих — по 5 тисяч гривень до Дня захисників і захисниць України;

двоє військовослужбовців — по 10 тисяч гривень як допомога людям з інвалідністю I та II групи.

Щоб оформити допомогу, потрібно подати звернення до Світлодарської військової адміністрації. Це можна зробити через онлайн-форму або за електронною адресою адміністрації: [email protected].

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану.

Також ми розповідали, що у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах залишились працювати 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина.

Повний аналіз діяльності громади в евакуації читайте тут.