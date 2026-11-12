Дефіцит кадрів і мінімальна плата: як працюють педагоги на окупованій частині Донеччини у 2026 році | Вільне Радіо

Як працюють педагоги на окупованій частині Донеччини у 2026 році, колаж: Вільне Радіо

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27 тисяч рублів (близько 15 тисяч гривень) за одну ставку, брак кадрів і додаткова робота, аби отримувати більше за “мінімалку”. Це реалії роботи освітян у так званій “ДНР” у 2026 році. За цю роботу педагоги, які працюють в окупації, можуть отримати реальний термін за ґратами за українським законодавством — за пропаганду у закладах освіти.

Вільне Радіо проаналізувало, які умови пропонують педагогам роботодавці, викладачі яких предметів заробляють найбільше та як окупаційна влада намагається залучити нових учителів.

У 2026 році мінімальна зарплата на тимчасово непідконтрольній частині Донеччини становить 27 093 рублі (приблизно 15 257 грн). Це стільки ж, що й більшості регіонів РФ, крім столиці, адже на окупованій частині Донеччини діє російське трудове законодавство (ст. 133 ТК РФ).

За статистикою одного з найбільших російських сервісів із пошуку роботи, середня зарплата вчителя в Донецьку у жовтні 2026 року склала 27 256 рублів — тобто трохи більше за “мінімалку”. Це сума за базову ставку — 18 годин на тиждень.

Молодий учитель без категорії отримує “на руки” 18–24 тисячі рублів (10–13,5 тисяч гривень) окладу. Разом з надбавками сума може доходити до 25–35 тисяч рублів (14–20 тисяч гривень).

Для довідки: На відміну від медичних працівників чи комунальників, українські вчителі, які пішли працювати на окупантів, можуть понести кримінальну відповідальність за частиною третьою статті 111-1 ККУ (здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти). Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Хто з учителів у “ДНР” заробляє найбільше

Аби збільшити заробіток, а також через брак кадрів учителі нерідко беруть на себе додаткове навантаження та працюють на кілька ставок. Також вони отримують доплати за перевірку зошитів, заміну уроків, завідування кабінетами і класне керівництво.

Жителька Маріуполя, дитина якої ходить у школу, на правах анонімності розповіла Вільному Радіо про ситуацію з педагогами у місті:

“Не «мінімалку» отримують, але у нас багато хто по кілька предметів веде. Наприклад, вчителька іноземної мови ще веде безпеку життя, а ввечері індивідуально вже з учнями займається”.

Проаналізовані нашими журналістами сайти вакансій свідчать про те, що найбільші зарплати пропонують учителям російської та англійської мов. Найменше — викладачам географії, історії, біології та трудового навчання. Причина передусім у тому, що їхнім предметам у шкільному розкладі виділено менше годин. А от математики та фізики можуть мати більшу зарплату, бо спеціалістів із точних наук бракує, і на одного вчителя припадає більше годин.

Наприклад, у той час як учитель російської, маючи півтори-дві ставки, може отримувати “на руки” 45–60 тисяч рублів (25–34 тисяч гривень), географ, біолог або історик з однією ставкою зароблятиме в районі 30 тисяч рублів (близько 17 тисяч гривень).

Вакансії педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Вакансії педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Логопеду пропонують 27,5–29 тисяч рублів, педагогу-психологу — 27,5–30 тисяч рублів.

Вакансії педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Також зарплати педагогів залежать від кількості учнів у школі. Чим менше класів — тим менше оплачуваних годин. Найвищий заробіток освітяни мають у великих містах — Донецьку, Макіївці, Маріуполі. Так, у місцевих телеграм-каналах жителі писали, що вчителі початкових класів у Маріуполі заробляють 40 тисяч рублів (22 тисячі гривень).

Зарплати педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Найменші ж зарплати — у невеликих населених пунктах, наприклад, у Шахтарському, Амвросіївському або Волноваському районах. Зменшення зарплат російські медіа фіксують і у прифронтових зонах — там через безпекові питання навчання часто проходить дистанційно, а проводити додаткові заняття чи гуртки очно можливості немає.

Скільки заробляють вихователі та викладачі у “ДНР”

Зарплата співробітників дитсадочків теж невисока:

вихователь заробляє 30–40 тисяч рублів;

помічник вихователя — 25–30 тисяч рублів;

логопед — 30 тисяч рублів;

вихователь логопедичної групи — 30–50 тисяч рублів.

Вакансії педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Приблизно в тому ж діапазоні тримаються й зарплати викладачів коледжів, училищ і вишів — від 27 до 50 тисяч рублів.

Вакансії педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Водночас вакансії педагогів у приватних закладах на порядок вищі. Наприклад, викладачам хімії, фізики та початкових класів готові платити від 50 тисяч рублів, а менеджеру з роботи з клієнтами у галузі дитячої освіти — від 60 до 130 тисяч рублів.

Вакансії педагогів у т. зв. "ДНР", скриншот

Окупаційна влада кличе працювати на Донеччину росіян, але відгукнулися лише десятеро

Нестачу фахівців визнають самі представники окупаційної влади. У російських медіа з посиланням на так зване “Міністерство освіти і науки ДНР” зазначають, що бракує майже усіх:

“Найбільша нестача вчителів спостерігається з російської мови та літератури, математики, історії, фізики, хімії, біології, англійської мови, фізкультури, трудового навчання, інформатики, географії, а також серед учителів початкових класів. Тобто «найбільша нестача» фактично з усіх предметів. Скільки саме вчителів бракує і наскільки в середньому навантажені наявні вчителі, не повідомляється”.

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Один зі способів залучити нових працівників — програма “Земський учитель”. За нею російська влада заохочує педагогів переїжджати до так званих “нових регіонів”. Подібні програми діють і для інших фахівців, зокрема медиків та працівників культури.

Для довідки: Російська федеральна програма “Земський учитель” передбачає виплату 2 мільйонів рублів (1,1 млн мільйона гривень) “підйомних” педагогам, які переїжджають у села чи малі міста віддалених регіонів, до яких російська влада незаконно відносить і тимчасово окуповані території України. Кандидатів на переїзд відбирають на конкурсній основі, а пропрацювати на новому місці, згідно з контрактом, вони мають не менш ніж 5 років.

Так звана “заступниця голови уряду ДНР” Лариса Толстикіна у жовтні цього року заявляла:

“Наше завдання — щоб педагоги залишалися в Республіці надовго. Тому важливо не лише залучати вчителів, а й створювати умови для їхньої роботи, професійного розвитку та життя”.

Втім, за весь час дії програми “Земський учитель” на окуповану частину Донеччини вдалося залучити лише 10 російських педагогів. Троє з них, за словами псевдопосадовиці, приїхали цьогоріч.

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Раніше ми розповідали, як на окупованій частині Донеччини намагаються закрити дефіцит кадрів у медицині. Зокрема там готові брати на роботу лікарів без досвіду, а також залучають фахівців із Росії.

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.