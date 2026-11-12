Дефіцит кадрів і мінімальна плата: як працюють педагоги на окупованій частині Донеччини у 2026 році | Вільне Радіо

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27 тисяч рублів (близько 15 тисяч гривень) за одну ставку, брак кадрів і додаткова робота, аби отримувати більше за “мінімалку”. Це реалії роботи освітян у так званій “ДНР” у 2026 році. За цю роботу педагоги, які працюють в окупації, можуть отримати реальний термін за ґратами за українським законодавством — за пропаганду у закладах освіти.
Вільне Радіо проаналізувало, які умови пропонують педагогам роботодавці, викладачі яких предметів заробляють найбільше та як окупаційна влада намагається залучити нових учителів.
У 2026 році мінімальна зарплата на тимчасово непідконтрольній частині Донеччини становить 27 093 рублі (приблизно 15 257 грн). Це стільки ж, що й більшості регіонів РФ, крім столиці, адже на окупованій частині Донеччини діє російське трудове законодавство (ст. 133 ТК РФ).
За статистикою одного з найбільших російських сервісів із пошуку роботи, середня зарплата вчителя в Донецьку у жовтні 2026 року склала 27 256 рублів — тобто трохи більше за “мінімалку”. Це сума за базову ставку — 18 годин на тиждень.
Молодий учитель без категорії отримує “на руки” 18–24 тисячі рублів (10–13,5 тисяч гривень) окладу. Разом з надбавками сума може доходити до 25–35 тисяч рублів (14–20 тисяч гривень).
На відміну від медичних працівників чи комунальників, українські вчителі, які пішли працювати на окупантів, можуть понести кримінальну відповідальність за частиною третьою статті 111-1 ККУ (здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).
Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Аби збільшити заробіток, а також через брак кадрів учителі нерідко беруть на себе додаткове навантаження та працюють на кілька ставок. Також вони отримують доплати за перевірку зошитів, заміну уроків, завідування кабінетами і класне керівництво.
Жителька Маріуполя, дитина якої ходить у школу, на правах анонімності розповіла Вільному Радіо про ситуацію з педагогами у місті:
“Не «мінімалку» отримують, але у нас багато хто по кілька предметів веде. Наприклад, вчителька іноземної мови ще веде безпеку життя, а ввечері індивідуально вже з учнями займається”.
Проаналізовані нашими журналістами сайти вакансій свідчать про те, що найбільші зарплати пропонують учителям російської та англійської мов. Найменше — викладачам географії, історії, біології та трудового навчання. Причина передусім у тому, що їхнім предметам у шкільному розкладі виділено менше годин. А от математики та фізики можуть мати більшу зарплату, бо спеціалістів із точних наук бракує, і на одного вчителя припадає більше годин.
Наприклад, у той час як учитель російської, маючи півтори-дві ставки, може отримувати “на руки” 45–60 тисяч рублів (25–34 тисяч гривень), географ, біолог або історик з однією ставкою зароблятиме в районі 30 тисяч рублів (близько 17 тисяч гривень).
Логопеду пропонують 27,5–29 тисяч рублів, педагогу-психологу — 27,5–30 тисяч рублів.
Також зарплати педагогів залежать від кількості учнів у школі. Чим менше класів — тим менше оплачуваних годин. Найвищий заробіток освітяни мають у великих містах — Донецьку, Макіївці, Маріуполі. Так, у місцевих телеграм-каналах жителі писали, що вчителі початкових класів у Маріуполі заробляють 40 тисяч рублів (22 тисячі гривень).
Найменші ж зарплати — у невеликих населених пунктах, наприклад, у Шахтарському, Амвросіївському або Волноваському районах. Зменшення зарплат російські медіа фіксують і у прифронтових зонах — там через безпекові питання навчання часто проходить дистанційно, а проводити додаткові заняття чи гуртки очно можливості немає.
Зарплата співробітників дитсадочків теж невисока:
Приблизно в тому ж діапазоні тримаються й зарплати викладачів коледжів, училищ і вишів — від 27 до 50 тисяч рублів.
Водночас вакансії педагогів у приватних закладах на порядок вищі. Наприклад, викладачам хімії, фізики та початкових класів готові платити від 50 тисяч рублів, а менеджеру з роботи з клієнтами у галузі дитячої освіти — від 60 до 130 тисяч рублів.
Нестачу фахівців визнають самі представники окупаційної влади. У російських медіа з посиланням на так зване “Міністерство освіти і науки ДНР” зазначають, що бракує майже усіх:
“Найбільша нестача вчителів спостерігається з російської мови та літератури, математики, історії, фізики, хімії, біології, англійської мови, фізкультури, трудового навчання, інформатики, географії, а також серед учителів початкових класів. Тобто «найбільша нестача» фактично з усіх предметів. Скільки саме вчителів бракує і наскільки в середньому навантажені наявні вчителі, не повідомляється”.
Один зі способів залучити нових працівників — програма “Земський учитель”. За нею російська влада заохочує педагогів переїжджати до так званих “нових регіонів”. Подібні програми діють і для інших фахівців, зокрема медиків та працівників культури.
Російська федеральна програма “Земський учитель” передбачає виплату 2 мільйонів рублів (1,1 млн мільйона гривень) “підйомних” педагогам, які переїжджають у села чи малі міста віддалених регіонів, до яких російська влада незаконно відносить і тимчасово окуповані території України.
Кандидатів на переїзд відбирають на конкурсній основі, а пропрацювати на новому місці, згідно з контрактом, вони мають не менш ніж 5 років.
Так звана “заступниця голови уряду ДНР” Лариса Толстикіна у жовтні цього року заявляла:
“Наше завдання — щоб педагоги залишалися в Республіці надовго. Тому важливо не лише залучати вчителів, а й створювати умови для їхньої роботи, професійного розвитку та життя”.
Втім, за весь час дії програми “Земський учитель” на окуповану частину Донеччини вдалося залучити лише 10 російських педагогів. Троє з них, за словами псевдопосадовиці, приїхали цьогоріч.
Раніше ми розповідали, як на окупованій частині Донеччини намагаються закрити дефіцит кадрів у медицині. Зокрема там готові брати на роботу лікарів без досвіду, а також залучають фахівців із Росії.
Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.