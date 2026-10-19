Дефіцит лікарів на окупованій частині Донеччини: вакансії та зарплати медиків

Запровадження на тимчасово окупованих територіях Донеччини програми “Земський фельдшер” через дефіцит медиків. Фото з окупаційних джерел

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Лікарням в окупації бракує тисяч медиків. Потрібні як медсестри, так і лікарі вузьких спеціальностей, при цьому досвід роботи часто не є обов’язковим. Вільне Радіо проаналізувало вакансії у кількох окупованих містах області та зʼясувало, які спеціалісти потрібні лікарням і скільки їм пропонують.

Лікарів бракує тисячами: кого шукають лікарні на окупованій частині Донеччини

Російська окупаційна влада сама визнає значний дефіцит медиків на захопленій частині Донеччини. За її даними, на початок 2025 року в медзакладах не вистачало понад 7,8 тисячі лікарів та 11,2 тисячі працівників середнього медперсоналу. Фактична укомплектованість лікарських посад становила 47,8%, середнього медперсоналу — 60,5%. Тобто лікарі займали менш як половину передбачених посад. Такі дані наводив, зокрема, тодішній “міністр охорони здоровʼя” псевдореспубліки Дмитро Гарцев.

Заява тодішнього “міністра охорони здоровʼя ДНР”. Скриншот з окупаційного медіа

Псевдопосадовець зазначив, що подекуди нестачу працівників покривають тим, що наявні фахівці працюють на кількох посадах.

Про те, що на тимчасово окупованій частині Донеччини бракує медичних кадрів, говорив і ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін. У травні того ж року він повідомляв, що в містах, де бракує лікарів вузьких спеціальностей, працює патруль “Здоров’я”.

Заява ватажка т.з. “ДНР” Дениса Пушиліна про запуск патруля “Здоров’я” на тлі дефіциту медичних лікарів. Скриншот з окупаційних джерел

Серед спеціальностей, яких бракує найбільше, окупаційна адміністрація називає лікарів швидкої допомоги, патологоанатомів, психіатрів-наркологів, фтизіатрів, нейрохірургів, хірургів, дільничних терапевтів і педіатрів та сімейних лікарів.

Частину цього дефіциту видно і на сайтах із пошуку роботи, які проаналізувало Вільне Радіо. На початку жовтня 2026 року там залишалися десятки оголошень із Донецька, Маріуполя, Макіївки та Горлівки. Шукали як медичних сестер, так і лікарів вузьких спеціальностей — хірургів, урологів, онкологів, кардіологів, ендокринологів, травматологів, акушерів-гінекологів, інфекціоністів, фтизіатрів, патологоанатомів і лікарів функціональної й ультразвукової діагностики.

Вакансії у медичній сфері на сайті пошуку роботи. Скриншот з окупаційних джерел

Наприклад, у Донецьку медичним працівникам пропонували такі зарплати:

медсестрі міської клінічної лікарні №5 — від 31 до 43 тисяч рублів на місяць;

урологу центральної міської клінічної лікарні №24 — від 58,6 до 92,2 тисячі;

патологоанатому тієї ж лікарні — від 58,6 до 77,7 тисячі;

хірургу іншої міської лікарні — від 35 до 60 тисяч.

Зазначимо, на момент підготовки матеріалу за неофіційним середньоринковим обмінним курсом один російський рубль дорівнював 0,5319 гривні.

У Макіївці зарплата старшої медсестри в одному з оголошень становила 27 093 рублі. Водночас урологу та травматологу-ортопеду міської лікарні №1 готові були платити від 73,3 до 103,2 тисячі.

У Горлівці нижня межа зарплати для деяких лікарів теж починалася з 27 093 рублів. Стільки, зокрема, вказували у вакансіях лікаря УЗД, акушера-гінеколога та ендокринолога. Верхня межа залежала від спеціальності: для лікаря УЗД це було трохи більше ніж 28 тисяч рублів, для акушера-гінеколога — понад 77 тисяч, для ендокринолога — 116 тисяч.

Окремо вирізняється Маріуполь. Медсестрі онкодиспансеру тут пропонували від 30 до 60 тисяч рублів, лікарю-онкологу — від 60 до 100 тисяч, кардіологу — від 75 до 150 тисяч, лікарю функціональної діагностики — від 100 до 150 тисяч. В одному з оголошень російського медичного центру ендокринологу пропонували 150 тисяч рублів, епідеміологу — 130 тисяч.

У заявах окупаційної влади цифри середньої зарплати вищі за ті, що вказують на сайтах вакансій. За даними псевдопосадовців, станом на жовтень 2025 року після запровадження додаткових виплат середня зарплата лікарів зросла до 107,9 тисячі. Але такі заяви викликали подив у самих медпрацівників.

Повідомлення щодо заробітної плати медиків на тимчасово окупованій частині Донеччини. Скриншот із російських джерел

Натомість реальні пропозиції на сайтах вакансій показують, що конкретному працівнику можуть пропонувати значно менше. З тих оголошень, з якими ознайомилися журналісти Вільного Радіо, видно, що нижня межа зарплати для медиків становить близько 27 тисяч рублів, лише зрідка окремим спеціалістам пропонують до 150 тисяч.

Робота без досвіду й вахтовий метод: які умови окупаційна влада пропонує медикам

У більшості оголошень, які проаналізувало Вільне Радіо, роботодавці готові розглядати кандидатів без досвіду роботи. Таку позначку мають не лише вакансії медсестер, а й пропозиції для хірургів, урологів, онкологів, кардіологів, акушерів-гінекологів, ендокринологів та інших лікарів.

Це не означає, що працювати лікарем пропонують людям без відповідної освіти. В описах вакансій зазвичай вимагають вищу медичну освіту, а для окремих спеціальностей — профільну ординатуру, сертифікат або акредитацію. Однак попередній досвід роботи часто не є обовʼязковим.

Деякі вакансії при цьому залишаються на сайтах місяцями. Наприклад, оголошення про пошук лікаря функціональної діагностики до Маріуполя з зарплатою від 100 до 150 тисяч рублів опублікували ще 30 квітня 2026 року. На початку жовтня сторінка вакансії все ще була доступною.

Вакансії в медичній сфері на сайті з пошуку роботи. Скриншот з російських джерел

Тим самим періодом датовані оголошення про пошук кардіолога в Маріуполі, гінеколога та патологоанатома в Донецьку, лікарів різних спеціальностей у Горлівці та Макіївці.

Вакансії в медичній сфері на сайті з пошуку роботи. Скриншот з російських джерел

Сам факт того, що оголошення досі доступне, не дає однозначно стверджувати, що конкретну посаду не могли закрити всі ці місяці: роботодавець міг повторно публікувати вакансію, шукати кількох людей або просто не видалити оголошення. Однак постійний пошук працівників збігається з офіційними даними самої окупаційної влади про значний кадровий дефіцит.

Аби залучити людей, окупаційна адміністрація використовує не лише оголошення про роботу. У 2026 році вона продовжила російські програми “Земський лікар” та “Земський фельдшер”. За ними лікарям, які погоджуються працювати у визначених населених пунктах, обіцяють одноразово 2 мільйони рублів, працівникам середнього медперсоналу — мільйон.

Утім, кількість залучених таким способом фахівців поки неспівставна з масштабом заявленого дефіциту. За даними окупаційної адміністрації, протягом 2023–2025 років за цими програмами вдалося залучити 70 медиків: 61 лікаря та дев’ять працівників середнього медперсоналу. У 2026 році планували залучити ще 45 спеціалістів — 35 лікарів та десять працівників середньої ланки. Станом на 1 липня до програми долучилися сім лікарів.

Повідомлення щодо результатів роботи програми “Земський лікар/фельшер” на тимчасово окупованій частині Донеччини. Скриншот з окупаційних джерел

Є й інші способи закривати нестачу працівників. В окупаційному “Міністерстві охорони здоров’я ДНР” заявляють, що до місцевих лікарень направляють медиків з інших регіонів Росії, зокрема вахтовим методом. У так званій програмі розвитку охорони здоровʼя на 2026–2030 роки також передбачили збільшення набору на медичні спеціальності, навчання з обовʼязковим подальшим працевлаштуванням та забезпечення приїжджих медиків житлом.

Тобто дефіцит, який окупаційна влада оцінює тисячами працівників, намагаються одночасно закривати місцевими випускниками, медиками з Росії, одноразовими виплатами та пошуком людей через сайти вакансій. Але навіть заявлені плани залучити кілька десятків спеціалістів на рік поки неспівмірні з реальною нестачею, про яку повідомляє сама окупаційна адміністрація.

Повідомлення про дефіцит кадрів у дитячій хірургії в Маріуполі. Скриншот з окупаційних медіа

Для довідки: Лікарні з Бахмута, Маріуполя, Краматорська, Лимана, Покровська та інших міст Донеччини продовжують свою роботу, але вже в евакуації. Наприклад, з 2022 року у столиці працює Авдіївська міська лікарня. Лікарні Бахмута і району переважно релокувалися до Дніпра, Дніпропетровської області, Києва, Броварів. Зокрема, під Києвом працює підрозділ Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, а у самій столиці — амбулаторія для бахмутян. Перший в Україні спеціалізований медичний хаб від Маріупольської міськради в Києві відкрився у вересні 2024 року. Медзаклад діє на базі київського лівобережного центру “ЯМаріуполь”. В Одесі такий заклад запрацював вже з весни 2025 року. У Дніпрі відкрили вже третій спеціалізований медичний осередок для вимушених переселенців. У місті також працює центр первинної медичної допомоги для переселенців з Курахівської громади. Туди можна звертатися за оглядом, отримати довідки чи направлення до вузьких спеціалістів. Окремі медзаклади Маріуполя та району відкрили у Полтаві, Вінниці, Хмельницькому, Львові й Івано-Франківську. Покровську міську лікарню через погіршення безпекової ситуації релокували до Кривого Рогу. Загалом медзаклади Покровська, Мирнограда, Родинського, Курахового, Селидового й Новогродівки вже деякий час працюють в евакуації. Лікарі приймають і переселенців з Донеччини, і місцевих. Більше про те, де зараз працюють медзаклади Донецької області, розповідаємо в цьому матеріалі: Лікарні Донеччини в евакуації: куди переїхали медзаклади і як потрапити на прийом (адреси)

Дефіцит медиків фіксують роками: що показує дослідження ситуації на окупованих територіях

Проблеми з медичними кадрами на окупованій частині Донеччини зберігаються щонайменше кілька років і не обмежуються окремими спеціальностями. Про це свідчить дослідження соціально-гуманітарного становища на тимчасово окупованих територіях, яке підготували Східна правозахисна група та Інститут стратегічних досліджень і безпеки.

Автори дослідження проаналізували дані міжнародних організацій і українських державних установ, ознайомилися з незалежними дослідженнями й журналістськими матеріалами, а також поспілкувалися з жителями тимчасово окупованих територій. Кадровий дефіцит у медицині вони називають хронічним і таким, що охоплює всі досліджувані окуповані території. Йдеться не лише про лікарні: фахівців бракує у первинній ланці, швидкій та невідкладній допомозі, дитячій медицині, діагностиці, фармацевтичній мережі та спеціалізованій допомозі.

За 2023–2026 роки дослідники зафіксували 88 прямих згадок про нестачу медичних кадрів на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому до підрахунку не включали, наприклад, звичайні виїзні прийоми лікарів чи програми залучення медиків, якщо у джерелі прямо не йшлося про нестачу працівників.

Згадки про кадровий голод на тимчасово окупованих територіях. Скриншот із дослідження Східної правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень і безпеки

На окупованій частині Донеччини таких випадків дослідники нарахували 12: чотири — у 2023 році, один — у 2024-му, шість — у 2025-му та ще один — у 2026 році. Загалом найбільше згадок про кадровий дефіцит на всіх досліджуваних територіях припало саме на 2025 рік — 33.

Окремі дані показують і масштаб нестачі працівників. За наведеними у дослідженні показниками, у 2023 році дефіцит кадрів у лікарнях на окупованій частині Донеччини перевищував 50%. А у 2025 році на окупованій частині області, за даними дослідників, було понад 900 вакансій лікарів та близько 1100 вакансій медсестер.

Росія намагається частково компенсувати нестачу кадрів працівниками з власних регіонів. За даними дослідження, ще у квітні 2023 року російське Міністерство охорони здоров’я направило на окуповані території близько 700 медичних спеціалістів із різних регіонів РФ.

Ще один спосіб залучення працівників — вже згадані програми “Земський лікар” та “Земський фельдшер”. Дослідники оцінюють результати таких програм як незначні порівняно з масштабом кадрової потреби: за 2023–2025 роки на чотирьох окупованих територіях у такий спосіб залучили близько 193 медиків.

Проблеми є і з оплатою праці. У 2023 році для медиків на окупованих територіях запровадили спеціальні виплати від 4,5 до 18,5 тисячі рублів. Однак, за даними дослідження, на окупованій частині Донеччини 59 фельдшерам їх не виплачували протягом року, а загальна сума боргу перевищила 10 мільйонів рублів. У червні 2025 року віцепремʼєрка Росії Тетяна Голікова також визнавала, що зарплати медиків на окупованих територіях не досягли рівня Ростова-на-Дону та окупованого Криму.

Окремою проблемою дослідники називають підготовку нових кадрів. За їхніми підрахунками, випуск фахівців Донецьким медичним університетом після окупації скоротився приблизно на 84%. За вісім років заклад випустив 752 медпрацівників.

Дослідники роблять висновок, що дефіцит має вже не тимчасовий, а структурний характер: він фіксувався ще у 2023 році та зберігався у наступні роки попри заяви Росії про інтеграцію окупованих територій у власну систему охорони здоровʼя.

Раніше ми писали, що “Лікарі без кордонів” більше не їздять до Словʼянська та Краматорська для евакуації поранених. Це повʼязано з посиленням ударів по екіпажах організації.

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.