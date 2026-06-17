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Діти з Бахмутської громади, які через війну виїхали до безпечніших регіонів України, у 2026 році зможуть безкоштовно оздоровитися в Карпатах. Відпочинок у дитячому таборі на Закарпатті оплатять коштом місцевого бюджету. Розповідаємо, хто має право на путівку, кого відправлятимуть у першу чергу та як подати заяву.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження Бахмутської міської військової адміністрації.
Пільгову путівку до дитячого табору можуть отримати діти, які відповідають таким умовам:
Управління соцзахисту Бахмутської міськради уклало договір з дитячим закладом санаторного типу “ДРІМ КЕМП «КАРПАТИ»”, який розташований у селі Турички Ужгородського району Закарпатської області.
До місця збору організованої групи — залізничного вокзалу Києва — батьки мають привезти дітей самостійно та власним коштом. Трансфер із Києва до табору та назад забезпечує сам заклад.
Якщо охочих буде більше, ніж місць, путівки розподілятимуть в порядку черги з урахуванням пільгового пріоритету.
Першочергове право мають:
Також претендувати на відпочинок можуть діти зі статусом ВПО, діти на диспансерному обліку, талановита молодь, переможці олімпіад, конкурсів і спортивних змагань, відмінники навчання та лідери дитячих громадських організацій.
З уточненнями щодо відпочинку можна звертатись до Управління соціального захисту громади з понеділка по пʼятницю з 9:00 до 17:00:
Щоб зареєструвати дитину в чергу на оздоровлення, батьки або законні представники мають надіслати документи поштою до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради. Поштові витрати оплачує заявник. Копії документів потрібно завірити власним підписом.
Потрібні документи:
|Кому адресовано
|Начальнику Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради
|Інні СПОДІНІЙ
|Від якої особи
|Прізвище особи – заявника (заявниці) (у родовому відмінку)
|Ім’я особи – заявника (заявниці) (у родовому відмінку)
|По батькові особи (за наявності) – заявника (заявниці) за наявності (у родовому відмінку)
|задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)
|номер телефону
ЗАЯВА
про намір оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
|до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку:
|найменування закладу
|Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий заклад санаторного типу «ДРІМ КЕМП «КАРПАТИ»
|місцезнаходження закладу
|Закарпатська область, Ужгородський район, с. Турички, вулиця Центральна, 29
|термін оздоровлення або відпочинку (з-по)
|для моєї дитини:
|Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини
|дата народження дитини
|місце навчання дитини
|Яка проживає (задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)) за адресою:
|район
|місто/село/селище
|назва вулиці
|номер будинку
|номер квартири
|Зазначаю, що моя дитина
|належить/не належить до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
(обрати і підкреслити)
|
не належить до жодної із зазначених категорій
|Зобов’язуюсь не пізніше ніж за три дні до початку оздоровлення або відпочинку:
|1
|у разі хвороби дитини чи виникнення інших поважних обставин, що унеможливлюють її направлення до дитячого закладу, повідомити про це Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради та заклад оздоровлення та відпочинку
_____________________________________
(підпис особи-заявника (заявниці)
|2
|забезпечити проходження моєю дитиною медичного огляду, оформлення відповідних медичних довідок
_____________________________________
(підпис особи-заявника (заявниці)
|Засвідчую достовірність усіх наданих в заяві даних, а також те, що моїй дитині в поточному році не надавалась уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я та установами путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.
Також засвідчую, що я надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних та персональних даних моєї дитини відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
|(дата подачі заяви)
|(підпис особи-заявника (заявниці))
Заяви реєструватимуть за датою фактичного надходження поштою. Документи розглядатимуть до 15 календарних днів, після чого батькам повідомлять про рішення.
Перед поїздкою дитина також має пройти медичний огляд та отримати довідку форми №079/о.
Нагадаємо, 26 червня переселенці з Бахмутської громади зможуть отримати онлайн-консультації від фахівців ЦНАПу, відділу реєстрації міськради та бюро технічної інвентаризації. Для участі у зустрічі потрібно попередньо зареєструватися.