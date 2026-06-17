Територія дитячого табору Dream Camp Karpaty. Фото: Dream Camp Karpaty

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Діти з Бахмутської громади, які через війну виїхали до безпечніших регіонів України, у 2026 році зможуть безкоштовно оздоровитися в Карпатах. Відпочинок у дитячому таборі на Закарпатті оплатять коштом місцевого бюджету. Розповідаємо, хто має право на путівку, кого відправлятимуть у першу чергу та як подати заяву.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження Бахмутської міської військової адміністрації.

Хто може отримати безкоштовну путівку

Пільгову путівку до дитячого табору можуть отримати діти, які відповідають таким умовам:

віком від 7 до 18 років;

станом на 24 лютого 2022 року мали задеклароване або зареєстроване місце проживання у Бахмутській громаді;

під час воєнного стану вимушено переїхали до безпечніших регіонів України;

належать до категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

у 2026 році ще не отримували путівку за кошти державного або місцевого бюджету.

Куди поїдуть діти

Управління соцзахисту Бахмутської міськради уклало договір з дитячим закладом санаторного типу “ДРІМ КЕМП «КАРПАТИ»”, який розташований у селі Турички Ужгородського району Закарпатської області.

До місця збору організованої групи — залізничного вокзалу Києва — батьки мають привезти дітей самостійно та власним коштом. Трансфер із Києва до табору та назад забезпечує сам заклад.

Дитячий табір Dream Camp Karpaty. Фото: Dream Camp Karpaty

Якщо охочих буде більше, ніж місць, путівки розподілятимуть в порядку черги з урахуванням пільгового пріоритету.

Першочергове право мають:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти загиблих, зниклих безвісти або померлих захисників;

діти учасників бойових дій;

діти з інвалідністю;

діти з малозабезпечених і багатодітних родин.

Територія дитячого табору Dream Camp Karpaty. Фото: Dream Camp Karpaty

Також претендувати на відпочинок можуть діти зі статусом ВПО, діти на диспансерному обліку, талановита молодь, переможці олімпіад, конкурсів і спортивних змагань, відмінники навчання та лідери дитячих громадських організацій.



З уточненнями щодо відпочинку можна звертатись до Управління соціального захисту громади з понеділка по пʼятницю з 9:00 до 17:00:

Як подати заяву

Щоб зареєструвати дитину в чергу на оздоровлення, батьки або законні представники мають надіслати документи поштою до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради. Поштові витрати оплачує заявник. Копії документів потрібно завірити власним підписом.

Потрібні документи:

заяву;

копія свідоцтва про народження або ID-картки дитини;

копія паспорта одного з батьків;

копії ІПН дитини та одного з батьків;

документ про реєстрацію місця проживання у Бахмутській громаді станом на 24 лютого 2022 року;

копія довідки ВПО;

довідка про неотримання бюджетної путівки у 2026 році;

документ про пільговий статус;

згода на обробку персональних даних.

Шаблон заяви на оздоровлення дітей-переселенців з Бахмутської громади у 2026 році

Кому адресовано Начальнику Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради Інні СПОДІНІЙ Від якої особи Прізвище особи – заявника (заявниці) (у родовому відмінку) Ім’я особи – заявника (заявниці) (у родовому відмінку) По батькові особи (за наявності) – заявника (заявниці) за наявності (у родовому відмінку) задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) номер телефону

ЗАЯВА

про намір оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку: найменування закладу Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий заклад санаторного типу «ДРІМ КЕМП «КАРПАТИ» місцезнаходження закладу Закарпатська область, Ужгородський район, с. Турички, вулиця Центральна, 29 термін оздоровлення або відпочинку (з-по) для моєї дитини: Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини дата народження дитини місце навчання дитини Яка проживає (задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)) за адресою: район місто/село/селище назва вулиці номер будинку номер квартири Зазначаю, що моя дитина належить/не належить до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (обрати і підкреслити) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідні діти батьків – вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

діти з інвалідністю;

діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

діти з багатодітних сімей;

діти з малозабезпечених сімей;

діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій,

діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. не належить до жодної із зазначених категорій Зобов’язуюсь не пізніше ніж за три дні до початку оздоровлення або відпочинку: 1 у разі хвороби дитини чи виникнення інших поважних обставин, що унеможливлюють її направлення до дитячого закладу, повідомити про це Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради та заклад оздоровлення та відпочинку _____________________________________ (підпис особи-заявника (заявниці) 2 забезпечити проходження моєю дитиною медичного огляду, оформлення відповідних медичних довідок _____________________________________ (підпис особи-заявника (заявниці) Засвідчую достовірність усіх наданих в заяві даних, а також те, що моїй дитині в поточному році не надавалась уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я та установами путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів. Також засвідчую, що я надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних та персональних даних моєї дитини відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (дата подачі заяви) (підпис особи-заявника (заявниці))

Заяви реєструватимуть за датою фактичного надходження поштою. Документи розглядатимуть до 15 календарних днів, після чого батькам повідомлять про рішення.

Перед поїздкою дитина також має пройти медичний огляд та отримати довідку форми №079/о.

Нагадаємо, 26 червня переселенці з Бахмутської громади зможуть отримати онлайн-консультації від фахівців ЦНАПу, відділу реєстрації міськради та бюро технічної інвентаризації. Для участі у зустрічі потрібно попередньо зареєструватися.