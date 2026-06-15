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Для вихідців із Бахмутської громади проведуть онлайн-консультації з адмінпослуг 26 червня: як долучитися

Богдан Комаровський
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Переселенці з Бахмутської міської громади можуть отримати консультації від ЦНАПу, відділу реєстрації міськради та бюро технічної інвентаризації 26 червня. Зустріч проведуть в онлайн-форматі з обов’язковою попередньою реєстрацією.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Аби зареєструватися на зустріч, потрібно заповнити гугл-форму за цим посиланням. У ній пропонують обрати види послуг, з яких необхідна консультація:

  • реєстрація місця проживання;
  • актуалізація даних в Реєстрі територіальної громади;
  • декларування місця проживання (онлайн реєстрація місця проживання через портал “Дія”);
  • отримання довідки БТІ про належність майна, право на яке виникло до 01.01.2013 року;
  • щодо стану наявних правовстановлюючих документів на майно;
  • подання повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно та компенсації.

Точний час проведення зустрічі організатори повідомлять кожному зареєстрованому учаснику в індивідуальному порядку — телефоном та електронною поштою. На вказану у формі електронну адресу також надійде посилання для підключення до відеозустрічі, уточнили у Бахмутській міськраді.

Нагадаємо, ветерани з Бахмута та громади можуть отримати по 200 тисяч гривень допомоги на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншими ініціативами з кредитування житла. Усього у 2026-му на цей напрямок підтримки передбачили 10 мільйонів гривень.

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