Ветерани з Бахмутської громади можуть отримати 200 тис. грн на іпотечний внесок (ІНСТРУКЦІЯ)

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Ветерани з Бахмута та громади можуть отримати по 200 тисяч гривень допомоги на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншими ініціативами з кредитування житла. Усього у 2026-му на цей напрямок підтримки передбачили 10 мільйонів гривень. Які документи потрібні та куди їх подавати — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

Допомога на іпотечний внесок у Бахмутській громаді: хто може отримати

Матеріальну допомогу на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншої ініціативи з кредитування житла можуть отримати переселенці з Бахмутської громади, які уклали відповідний договір до 24 лютого 2022-го, здійснили перший внесок та мають один із цих статусів:

учасник бойових дій;

людини з інвалідністю внаслідок війни (лише категорії з 11 по 16, ст. 7 відповідного закону );

члени сімей загиблих захисників ( батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, діти).

Загалом у 2026-му влада Бахмута заклала на цю ініціативу 10 мільйонів гривень — їх розподілять між 50 вихідцями. Вони отримають по 200 тисяч гривень.

Які документи потрібно зібрати та куди їх надсилати

Для отримання допомоги необхідно заповнити заяву (приклад нижче) та зібрати такі документи:

копія паспорта громадянина України;

витяг з реєстру Бахмутської громади про зареєстроване місце проживання;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків ( копію сторінки паспорта з відповідною відміткою — для людей, які через релігійні переконання не мають ІПН) ;

; копія довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

копія довідки ВПО;

копія посвідчення УБД, людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сімʼї загиблого ветерана чи захисника України;

копія документа, яка може підтвердити сімейні звʼязки — за потреби (свідоцтво про шлюб, народження, рішення про всиновлення, визнання батьківства, опіку, піклування тощо);

(свідоцтво про шлюб, нотаріально завірена копія договору іпотечного кредитування;

копія документа про сплату початкового внеску (платіжна інструкція, доручення тощо);

нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу житла;

оригінал довідки з банку про відкриття рахунку;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо заявника та членів його сім’ї, актуальні на дату подання заяви.

Вищезазначені документи потрібно самостійно завірити (окрім нотаріально засвідчених): “Згідно з оригіналом” (без лапок), ставить власноручний підпис, прізвище, ініціали імені, по батькові та дату. Далі їх та заяву потрібно надіслати електронною поштою на адресу:

Також отримати додаткові консультації стосовно цього та інших напрямків допомоги можна за номерами гарячих ліній:

+38 (095) 498-76-15;

+38 (099) 713-39-80.

Нагадаємо, сім’ї військовослужбовців із Бахмутської громади, які визнані зниклими безвісти за особливих обставин, можуть отримати матеріальну допомогу у 25 тисяч гривень. Виплату надають один раз на рік незалежно від доходу родини.