Ветерани з Бахмутської громади можуть отримати 200 тис. грн на іпотечний внесок (ІНСТРУКЦІЯ)

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Ветерани з Бахмута та громади можуть отримати по 200 тисяч гривень допомоги на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншими ініціативами з кредитування житла. Усього у 2026-му на цей напрямок підтримки передбачили 10 мільйонів гривень. Які документи потрібні та куди їх подавати — розповідаємо далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.
Матеріальну допомогу на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншої ініціативи з кредитування житла можуть отримати переселенці з Бахмутської громади, які уклали відповідний договір до 24 лютого 2022-го, здійснили перший внесок та мають один із цих статусів:
Загалом у 2026-му влада Бахмута заклала на цю ініціативу 10 мільйонів гривень — їх розподілять між 50 вихідцями. Вони отримають по 200 тисяч гривень.
Для отримання допомоги необхідно заповнити заяву (приклад нижче) та зібрати такі документи:
Вищезазначені документи потрібно самостійно завірити (окрім нотаріально засвідчених): “Згідно з оригіналом” (без лапок), ставить власноручний підпис, прізвище, ініціали імені, по батькові та дату. Далі їх та заяву потрібно надіслати електронною поштою на адресу:
Також отримати додаткові консультації стосовно цього та інших напрямків допомоги можна за номерами гарячих ліній:
Нагадаємо, сім’ї військовослужбовців із Бахмутської громади, які визнані зниклими безвісти за особливих обставин, можуть отримати матеріальну допомогу у 25 тисяч гривень. Виплату надають один раз на рік незалежно від доходу родини.