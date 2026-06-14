Підтримати
RU
Підтримати

Ветерани з Бахмутської громади можуть отримати 200 тис. грн на іпотечний внесок (ІНСТРУКЦІЯ)

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Ветерани з Бахмута та громади можуть отримати по 200 тисяч гривень допомоги на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншими ініціативами з кредитування житла. Усього у 2026-му на цей напрямок підтримки передбачили 10 мільйонів гривень. Які документи потрібні та куди їх подавати — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

Допомога на іпотечний внесок у Бахмутській громаді: хто може отримати

Матеріальну допомогу на іпотечний внесок за програмою “єОселя” або ж іншої ініціативи з кредитування житла можуть отримати переселенці з Бахмутської громади, які уклали відповідний договір до 24 лютого 2022-го, здійснили перший внесок та мають один із цих статусів:

  • учасник бойових дій;
  • людини з інвалідністю внаслідок війни (лише категорії з 11 по 16, ст. 7 відповідного закону);
  • члени сімей загиблих захисників (батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, діти).

Загалом у 2026-му влада Бахмута заклала на цю ініціативу 10 мільйонів гривень — їх розподілять між 50 вихідцями. Вони отримають по 200 тисяч гривень.

Які документи потрібно зібрати та куди їх надсилати

Для отримання допомоги необхідно заповнити заяву (приклад нижче) та зібрати такі документи:

  • копія паспорта громадянина України;
  • витяг з реєстру Бахмутської громади про зареєстроване місце проживання;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (копію сторінки паспорта з відповідною відміткою — для людей, які через релігійні переконання не мають ІПН);
  • копія довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;
  • копія довідки ВПО;
  • копія посвідчення УБД, людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сімʼї загиблого ветерана чи захисника України;
  • копія документа, яка може підтвердити сімейні звʼязки — за потреби (свідоцтво про шлюб, народження, рішення про всиновлення, визнання батьківства, опіку, піклування тощо);
  • нотаріально завірена копія договору іпотечного кредитування;
  • копія документа про сплату початкового внеску (платіжна інструкція, доручення тощо);
  • нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу житла;
  • оригінал довідки з банку про відкриття рахунку;
  • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо заявника та членів його сім’ї, актуальні на дату подання заяви.
Ветерани з Бахмутської громади можуть отримати 200 тис. грн на іпотечний внесок: інструкція
Приклад заяви на допомогу для ветеранів з Бахмутської громади по іпотечному кредиту. Фото: Вільне Радіо

Вищезазначені документи потрібно самостійно завірити (окрім нотаріально засвідчених): “Згідно з оригіналом” (без лапок), ставить власноручний підпис, прізвище, ініціали імені, по батькові та дату. Далі їх та заяву потрібно надіслати електронною поштою на адресу:

Також отримати додаткові консультації стосовно цього та інших напрямків допомоги можна за номерами гарячих ліній:

  • +38 (095) 498-76-15;
  • +38 (099) 713-39-80.

Нагадаємо, сім’ї військовослужбовців із Бахмутської громади, які визнані зниклими безвісти за особливих обставин, можуть отримати матеріальну допомогу у 25 тисяч  гривень. Виплату надають один раз на рік незалежно від доходу родини.

Завантажити ще...